Lula celebra Oscar de 'Ainda Estou Aqui' e exalta democracia: 'Orgulho'

O presidente Lula (PT) celebrou a conquista do primeiro Oscar do Brasil com "Ainda Estou Aqui", neste domingo (2), e disse que a vitória é, sobretudo, da democracia.

O que aconteceu

Lula afirmou que a conquista orgulha as artes brasileiras, mas, sobretudo, denota a resiliência da democracia no país. "Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia", declarou em postagem no X.

Presidente ressaltou que o Oscar é também um reconhecimento do trabalho do diretor Walter Salles, de Fernanda Torres, da família de Eunice Paiva e de todos os envolvidos no longa, além de um lembrete da importância de resistir ao autoritarismo. "O Oscar de melhor filme internacional é o reconhecimento do trabalho de todos os envolvidos nessa extraordinária obra que mostrou ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo. Parabéns! Viva o cinema brasileiro, viva 'Ainda Estou Aqui'".

Presidente Lula disse acompanhar a premiação do Oscar de sua residência oficial em Brasília, ao lado da esposa, Janja.

Conquista do Oscar

"Ainda Estou Aqui" foi premiado como melhor filme internacional no Oscar 2025. A vitória do filme dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, inspirado na vida de Eunice Paiva, significa a primeira estatueta do Brasil, que já concorreu antes, mas nunca tinha vencido.

O prêmio foi entregue pela atriz espanhola Penelope Cruz a Water Salles. O filme brasileiro superou o iraniano "A Semente do Fruto Sagrado", o francês "Emilia Pérez", a animação letã "Flow" e o dinamarquês "A Garota da Agulha".

Salles homenageou Eunice Paiva em seu discurso. "Uma honra tão grande. Isso vai para uma mulher que teve uma perda tão grande. Esse prêmio vai para ela, Eunice Paiva, e para as mulheres extraordinárias que deram vida a elas, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", disse o diretor.

"Ainda Estou Aqui" conta a história de Eunice Paiva, mãe de 5 filhos que precisa lidar com o desaparecimento de seu marido, o engenheiro Rubens Paiva, arrancado de casa e assassinado pela ditadura militar. O filme é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho caçula de Eunice e Rubens.

A primeira vitória do Brasil na categoria foi sua quinta indicação. O país já concorreu com "O Pagador de Promessas" (1963), "O Quatrilho" (1996), "O Que É Isso, Companheiro?" (1998) e "Central do Brasil" (1999).