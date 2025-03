'De certa forma, levo o legado da minha mãe adiante', diz Fernanda Torres

Fernanda Torres, 59, se emocionou ao destacar o caráter de resistência e legado familiar presente no filme "Ainda Estou Aqui". Em entrevista ao Jornal Nacional, a atriz relacionou a obra à experiência de sua mãe, Fernanda Montenegro, e à geração que viveu os horrores da Guerra Fria, reforçando como o longa reflete a transmissão de histórias e memórias ao longo do tempo.

Temos que pensar que esse é um filme sobre transmissão de uma experiência. A minha mãe é da mesma geração de Eunice Paiva. São duas mulheres que viveram um período muito terrível no Brasil, no mundo, que é a Guerra Fria, e elas criaram filhos que depois foram capazes de escrever livros e de atuar. Eu gosto de pensar que esse filme foi feito por duas crianças, que era Marcelo Rubens Paiva e Walter [Salles], que estavam naquela casa e que sofreram por tabela uma violência de Estado e que, décadas depois, criaram algo para que nunca aquela história fosse esquecida. Fernanda Torres

Eu me sinto assim também com relação à mamãe. De certa forma, eu levo o legado da minha mãe adiante. E fico pensando nas crianças que estão vivas hoje, que filmes eles farão daqui a 50 anos sobre a nossa resistência hoje ao autoritarismo, aos movimentos antidemocráticos, à anticultura. É um filme sobre transmissão e sobre resistência ao longo do tempo. Fernanda Torres

Fernanda Torres e Walter Salles no tapete vermelho do Oscar Imagem: Robyn Beck/AFP

Selton Mello também ressaltou a força emocional do projeto, enfatizando o olhar sensível do diretor Walter Salles e a conexão profunda do elenco, que se tornou uma verdadeira família durante as filmagens. A equipe celebrou não apenas a consagração internacional, mas a oportunidade de representar o Brasil e sua cultura, vibrando com a potência da arte brasileira.

Sabíamos que daria um filme lindo contando essa história. E nós fomos uma família. Vivemos como uma família, de fato, ali durante um período grande. Isso foi fundamental. Foi a minha parte também nesse filme. Foi a parte solar, literalmente, do filme. Então, assim, foi lindo. Foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que isso transcendeu, passou, pulou da tela e toca o coração das pessoas, porque é uma história de família, no final das contas. Selton Mello

Questionado se já tinha noção da abrangência que o filme teria no início das gravações, Selton Mello foi categórico: "Não. Na verdade, nunca. Acho que a gente nunca tem." "Mas a gente tinha uma base muito bela, que é o livro de Marcelo [Rubens Paiva], extraordinário. E Valtinho viveu naquela casa, como a Nanda estava dizendo. Ele tinha um olhar sobre aquela família muito pessoal. Confiávamos muito nesse olhar sensível do Valtinho, de como ele conduz o cinema dele."

Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles também foram abordados sobre estava o "coração deles" com o clima no Brasil com a vitória do Oscar. "É muito bonito de ver. Porque é o nosso cinema", disse Selton.

A cultura brasileira, a música brasileira e a literatura brasileira a partir do livro extraordinário do Marcelo. E que, de alguma forma, acabam se misturando com a cultura que está sendo feita agora no Carnaval brasileiro. Essa cultura popular, potente. E tudo isso, uma coisa só, quando a gente saiu e viu as imagens da rua, a gente ficou completamente apaixonado por isso. É a emoção é a flor da pele. Walter Salles

Estamos há seis meses lançando esse filme, porque não é um filme que tinha um grande budget de lançamento. O que a gente fez durante esse período foi mostrar esse filme, conversar. Eu me senti, pelo menos acho que todos nós, como representantes do Brasil no mundo. Esse filme apresenta ao mundo o melhor que o Brasil tem, que é uma afetividade, um calor humano, um estar no mundo. Fernanda Torres

Fernanda Torres ainda citou uma declaração de Gilberto Gil, cantor e ex-ministro da Cultura no governo Lula, de mostrar a potência do Brasil para o mundo. "E a geração dele tem muito isso, como o Brasil como uma potência de mostrar ao mundo outra forma de estar no mundo. E eu me senti assim. Foi crescendo essa coisa de que a gente era um representante do país da gente. E acho que o Brasil retornou e isso é muito emocionante."

Ao término da entrevista, Fernanda Torres afirmou que agora vai dormir. "Eu estou de óculos escuros porque eu estou com vergonha do meu olho. São duas bolsas. A gente está igual a maratonista do fim daquela Olimpíada. Chegando assim, feliz da vida, mas eu vou dormir, né? Descansar."

Oscar 2025: confira como foi a premiação que deu a 1ª estatueta ao Brasil

Dia histórico para o Brasil

O Brasil fez história ao conquistar neste domingo (2) seu primeiro Oscar, com "Ainda Estou Aqui", filme dirigido por Walter Salles, que venceu na categoria de melhor filme internacional. O filme aborda o desaparecimento, em 1971, do ex-deputado Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), e a estoica resistência de sua viúva, Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, que perdeu na categoria de melhor atriz para Mikey Madison (Anora).

"Isso vai para uma mulher que, depois de uma perda tão grande em um regime tão autoritário, decidiu não se dobrar e resistir", disse Salles, ao receber a estatueta. "Também vai para as mulheres extraordinárias que deram vida a ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro".

A produção baseada no livro homônimo do filho mais novo do casal, Marcelo Rubens Paiva, venceu uma disputa acirrada com "Emilia Pérez" (França), "A Garota da Agulha" (Dinamarca), "A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha) e "Flow" (Letônia). A produção de Salles também estava indicada ao prêmio de Melhor Filme, mas perdeu para Anora.

Os brasileiros, que nunca haviam conquistado o ouro de Hollywood, celebraram as três indicações do filme com o mesmo fervor que dedicam às vitórias na Copa do Mundo. O país competiu em várias categorias do Oscar, principalmente como melhor filme internacional, à qual foi indicado pela última vez com "Central do Brasil", também sob a direção de Salles.

Naquela ocasião, o filme também rendeu uma indicação ao prêmio de melhor atriz para sua protagonista, Fernanda Montenegro, mãe de Torres e que tem uma pequena participação em "Ainda Estou Aqui". Mãe e filha são as únicas brasileiras a disputar uma categoria de atuação na cerimônia.

"Ainda Estou Aqui" triunfou no Festival de Veneza, onde foi premiado com o melhor roteiro, mas o caminho para o Oscar não parecia tão claro, competindo com a grande favorita Emilia Pérez, o musical sobre um chefe do narcotráfico que se submete a uma cirurgia de redesignação de gênero. Mas o filme da Netflix foi abalado por polêmicas com sua protagonista e críticas ao retrato sobre o México, quando "Ainda Estou Aqui" começou a ganhar força. Em janeiro, Torres, de 59 anos, foi premiada com o Globo de Ouro de melhor atriz, outro marco para o país.

Embora não seja o primeiro filme a retratar os duros anos da ditadura militar que controlou o Brasil entre 1964 e 1985, a produção de Salles, ambientada principalmente no Rio de Janeiro, despertou grandes emoções no país. Seu sucesso não só se tornou motivo de orgulho e levou milhares de pessoas às salas de cinema para enfrentar o passado que enlutou os brasileiros, como também trouxe consequências concretas.

O Supremo Tribunal Federal aprovou a investigação das circunstâncias da morte de Paiva e reabriu o debate sobre a Lei da Anistia adotada em 1979, que impediu a punição do regime pelas mais de 400 mortes e desaparecimentos. Além disso, em janeiro, o Registro Civil alterou a certidão de óbito de Paiva, que só foi emitida em 1996, apesar de ter desaparecido em 1971 e de seu corpo nunca ter sido encontrado.

Na primeira versão, emitida após a incansável luta de sua viúva, Eunice, o ex-deputado figurava como desaparecido. Na nova versão, após o filme, estabeleceu-se que sua morte foi "não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente".

*Com informações da AFP