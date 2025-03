João Pedro e Eva discutem após Sincerão no BBB 25: 'Tá viajando'

Aliados, João Pedro e Eva tiveram um estranhamento na casa do BBB 25 (Globo) na segunda-feira (3) logo após o Sincerão.

O que aconteceu

Eva não gostou de ouvir o aliado cogitando que ela e Renata não confiam no grupo. "Foi uma percepção que você teve. E eu estou dizendo que foi uma percepção errada".

Quando a Renata chegar, você pergunta para ela: 'Renata, porque você se afastou ontem?'. Não tem nada a ver, não viaje. Eva

João Pedro volta a insistir que Renata saiu do quarto assim que ele e seu irmão chegaram. "Nós não somos um grupo? Ela não confia? Eu não estou falando de lá, não. Eu confio em vocês, se vocês não confiam em nós...", responde João Pedro.

Se vocês confiam em nós, porque não conversam com a gente? Tudo bem que não era (sobre eles a conversa), mas quando vocês saem e vem me perguntar quatro vezes se eu estou levando conversa para a Camilla de grupo nosso, eu vou achar o que? João Pedro

Eva reclamou com o brother. "Me poupe, está viajando. Você viajou, assim, legal. É loucura, e ainda solta assim, sem nem ter perguntado nada".

Na sequência, Renata se juntou aos dois e eles tentaram acertar a situação. Eva o cobrou. "Da mesma forma que você tem liberdade pra perguntar da Camilla, você tem liberdade pra perguntar 'meninas, por que vocês se afastaram?' A gente é amigo, cara. A gente tem liberdade."

Renata explicou por que deixou o cômodo. "Eu estava chorando, Aline sentou do lado e ela falou 'ah, Eva, você tem que entender que é querida na casa e todo mundo votaria na Renata'".

Eva voltou a criticar o aliado. "O que as pessoas falam de mim não me chateia em nada. O que falam de mim aí, que sou interesseira ou venenosa, não me importa, porque não são pessoas relevantes pra mim. Agora você chegar pra mim e falar isso pra mim?"

