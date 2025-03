João Pedro chama cabelo de Vinícius de 'Bombril' no BBB: 'Não fica bom'

João Pedro se referiu ao cabelo de Vinícius como palha de aço.

O que aconteceu

Na área externa, Vinícius descansava com Aline, Daniele Hypólito e Guilherme quando João Pedro se aproximou. O goiano comparou o cabelo de Vinícius a uma palha de aço.

Guilherme: "Tu alisou de novo esse cabelo, foi, Vini?".

Vinícius: "Não, é porque meu cabelo...".

João Pedro: "Bombril não fica bom, não".

