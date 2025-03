Qual é a da Firefly, a 2ª empresa a conseguir pousar um módulo na Lua

A empresa norte-americana Firefly já pode se gabar por fazer parte do seleto grupo de companhias que já conseguiu pousar na Lua. Ela conseguiu, ontem, o feito e se junta à Intuitive Machines.

O que faz a Firefly Aerospace

Fundada em 2017, a empresa tem como objetivo realizar lançamentos de pequeno e médio porte. Então, o foco da companhia é entregar cargas úteis e satélites no espaço, e não necessariamente levar pessoas em missões tripuladas para fora da Terra.

Firefly não concorre diretamente com a SpaceX, de Elon Musk. A empresa de Musk se concentra em projetos de grande escala - como missões tripuladas para a Estação Espacial Internacional e até para Marte e a Lua, com o foguete Starship.

Sediada no Texas (EUA) e com mais de 700 funcionários, a Firefly tem planos de tornar o lançamento espacial mais barato. Em sua página, e empresa cita que para o futuro projeta missões de "desorbitagem" (como remover satélites da órbita), comunicação de longa distância, entregas lunares e retorno de amostras, além de serviços de transporte para planetas próximos, como Marte e Vênus.

Companhia se considera uma empresa de transporte espacial fim a fim. Na prática, isso significa que eles participam de todo o processo: do projeto, construção de foguetes e o lançamento de cargas úteis.

Nos EUA, a companhia tem contratos com a Nasa e com a Força Aérea do país. Na sua página, também é mencionado que já foi contratada para lançamentos de empresas como Lockheed Martin, uma das maiores companhias do ramo aeroespacial e de segurança, e Northrop Grumman.

Empresa conta com vários investidores, mas um dos principais é a Noosphere Venture, comandada por Max Polyakov. Ele é ucraniano e vem do setor de tecnologia de informação. Após vender empresas para companhias como Oracle e o fundo Blackstone, passou a investir na indústria aeroespacial.

Como foi o pouso na Lua da Firefly Aerospace

Imagem liberada pela Firefly Aerospace do Blue Ghost, que pousou na Lua Imagem: Divulgação/Firefly Aerospace/AFP

Missão Blue Ghost pousou na Lua neste sábado. Módulo pousou perto de uma abertura vulcânica, que fica no lado da Lua voltado para a Terra.

Uma vantagem que Firefly levou sobre a pioneira Intuitive Machines é que seu módulo chegou inteiro. No ano passado, o pouso da sonda da Intuitive Machines teve um pequeno problema e quebrou uma das "pernas".

Módulo que pousou na Lua tem o tamanho de um carro compacto. Ele conta com quatro "pernas" (que chegaram inteiras) e conta com dez experimentos da Nasa para a superfície da Lua, como um aspirador de poeira lunar, além de uma borca para medir a temperatura em profundidades de até 3 metros.

Experiência deve durar ao todo duas semanas. Após esse tempo, o dia lunar deve terminar, e o módulo deverá ser desligado.

Fora Firefly e Intuitive Machines, iniciativas privadas, apenas cinco países conseguiram pousar na Lua com "missões estatais". A União Soviética, os EUA, a China, a Índia e o Japão.

*Com informações da DW