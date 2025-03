Filme israelense-palestino ganha Oscar de melhor documentário, diretores atacam posições dos EUA

Por Nichola Groom

LOS ANGELES (Reuters) - "Sem Chão" (No Other Land, no título original), um filme sobre o deslocamento de uma comunidade palestina em Israel, ganhou o Oscar de melhor documentário no domingo, e seus diretores fizeram um apelo ao mundo para ajudar a acabar com o conflito e acusaram os Estados Unidos de bloquear uma solução.

Os codiretores, o ativista palestino Basel Adra e o jornalista israelense Yuval Abraham, passaram cinco anos fazendo o filme, que mostra soldados israelenses destruindo casas e despejando moradores para criar um campo de treinamento militar e a invasão de colonos judeus na comunidade palestina.

O documentário destaca as realidades paralelas em que os dois amigos vivem -- Abraham com sua placa amarela israelense que o deixa viajar para qualquer lugar, Adra confinado em um território que só fica menor para os palestinos.

"'Sem Chão' reflete a dura realidade que temos enfrentado por décadas e ainda resistimos enquanto pedimos ao mundo que tome medidas sérias para acabar com a injustiça e a limpeza étnica do povo palestino", disse Adra ao subir ao palco.

Ao lado de seu codiretor, Abraham acrescentou: "Fizemos este filme, palestinos e israelenses, porque juntos nossas vozes são mais fortes. Nós vemos uns aos outros, a destruição atroz de Gaza e seu povo, que deve acabar, os reféns israelenses brutalmente capturados no crime de 7 de outubro, que devem ser libertados".

"Quando olho para Basel, vejo meu irmão, mas somos desiguais. Vivemos em um regime onde sou livre sob a lei civil e Basel está sob a lei militar que destrói sua vida e ele não pode controlar", acrescentou Abraham.

"Há um caminho diferente. Uma solução política sem supremacia étnica, com direitos nacionais para ambos os nossos povos. E devo dizer que, enquanto estou aqui, a política externa neste país está ajudando a bloquear esse caminho.

"E por quê? Você não consegue ver que estamos interligados? Que meu povo pode estar realmente seguro se o povo de Basel estiver realmente livre e seguro. Há outra maneira. Não é tarde demais para a vida, para os vivos."

O apelo do presidente dos EUA, Donald Trump, no mês passado para que os palestinos emigrassem de Gaza, incluindo o Egito e a Jordânia, foi amplamente condenado em todo o Oriente Médio e além.

O ministro da Cultura de Israel, Miki Zohar, lamentou a vitória do filme como um "momento triste para o cinema", porque apresentou o que ele descreveu como uma visão distorcida de Israel, ainda se recuperando do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 a Israel.

"A liberdade de expressão é um valor importante, mas usar a difamação de Israel como uma ferramenta promocional internacional prejudica o estado de Israel, e depois do massacre de Sete de Outubro e da guerra em andamento, é duplamente doloroso", disse Zohar no X.

Apesar de ter ganho os principais prêmios na Europa e nos Estados Unidos, o filme ainda não chegou a um acordo para distribuição nos EUA, Abraham disse ao Deadline no mês passado.

Perguntado por que ele achava que os distribuidores americanos não tinham aceitado o filme, Abraham disse ao Deadline: "Acredito que esteja claro que é por motivos políticos. Espero que isso mude". Ele disse que decidiram não esperar pelo lançamento nos cinemas e lançaram o filme em quase 100 cinemas de forma independente.