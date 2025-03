Filho de Virginia Fonseca segue internado com bronquiolite: 'Sem previsão de alta

Virginia Fonseca usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde de seu filho caçula, José Leonardo, de cinco meses. O bebê, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe, está internado desde o último sábado, 1º, em um hospital no Rio de Janeiro, devido a um quadro de bronquiolite.

Apesar de a situação não ser grave, José Leonardo segue em tratamento intensivo, precisando do auxílio de uma máscara de oxigênio. Em uma publicação no Instagram, a influenciadora tranquilizou os fãs e agradeceu ao apoio que tem recebido. "José está mandando bem na recuperação, mas ainda sem previsão de alta", escreveu.

A família planejava passar o carnaval em Mangaratiba, onde estão as outras filhas do casal, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2. No entanto, Virginia e Zé Felipe seguem acompanhando de perto a evolução do pequeno no hospital.

A bronquiolite é uma infecção respiratória comum em crianças menores de 2 anos e pode causar inflamação nos bronquíolos, dificultando a passagem do ar e levando a sintomas como tosse, chiado no peito e dificuldade para respirar.