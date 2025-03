Fernanda Torres sem Oscar mostra que Academia não mudou, diz especialista

Fernanda Torres não ganhou o Oscar na categoria Melhor Atriz, e isso mostra que a Academia de Hollywood não mudou, destacou Barbara Demerov, crítica de cinema, na edição desta segunda-feira (3) de Carnaval do UOL News.

A gente tem que ver essa vitória [de Mikey Madison] como um reflexo de como a Academia de Hollywood não mudou. O Oscar ainda é uma premiação que privilegia Hollywood. Ela é de Hollywood para Hollywood, eu costumo dizer isso.

É claro que a gente vê um crescimento de diversidade desde 'Parasita' [longa sul-coreano premiado com o Oscar de Melhor Filme] em 2020. A gente está vendo uma inclusão de filmes não norte-americanos na seleção, dentre os indicados.

A especialista em cinema destacou ainda que não achou injusta a vitória de Mikey Madison na premiação deste domingo.

É difícil caracterizar como injusto. E eu explico aqui de uma forma mais racional. Claro que eu gostaria, e de fato a atuação, a minha atuação favorita deste ano foi a da Fernanda Torres. Não tem como comparar, ela abre e fecha o filme, ela é a protagonista de verdade do filme.

Claro que a Mikey Madison em 'Anora' também é a protagonista, mas comparando com a Demi Moore, que era a grande cotada para esse prêmio, todo mundo ficou muito surpreso com a vitória da Mikey. Eu não acho que é injusto.

A crítica falou ainda ao UOL News que é tempo de celebrar a grande e inédita conquista do cinema nacional, e não de se lamentar.

Acho que é muito importante também eu falar que a gente saiu vencedor ontem. O Brasil ganhou uma das três estatuetas pelas quais ele estava sendo indicado. Então eu acho que a gente não tem que achar que foi uma derrota, uma coisa muito triste.

É claro que eu adoraria ver Fernanda, né? Mas eu acho que a Mikey não foi injusta. Ela, na verdade, não tem culpa, né? Ela está muito bem no filme, em Anora. Eu gosto dessa atuação. Demi Moore também eu adoro. Acho que dentre as três a Fernanda é a melhor, com certeza. Depois, seguida pela Demi Moore, que eu acho que é uma atuação muito potente também.

Barbara ressalta que não é incomum que atrizes jovens sejam premiadas com o Oscar.

Mas a Mikey está no início da carreira dela. Ela tem 25 anos. E o Oscar, vale dizer, que ele já premiou muitas atrizes novas que estavam concorrendo com atrizes bem veteranas. Por exemplo, foi o caso da Jennifer Lawrence, que venceu a Emmanuelle Riva em 2012, se eu não me engano, pelo 'Lado Bom da Vida'.

A Jennifer Lawrence estava começando a carreira dela ali e ela despontou em Hollywood depois. Eu tenho quase certeza que é isso que vai acontecer com a Mikey Madison. Igualzinho aconteceu com a Emma Stone. E ela já ganhou outro Oscar no ano passado, a Emma Stone. Então, a Academia sempre foi assim. Não é uma novidade a Mikey ter vencido ontem.

Então, o que eu acho que é interessante a gente falar é que a Academia não mudou como ela pensa. Eu acho que realmente o [Oscar] de Melhor Atriz foi o mais polêmico da noite, mas ainda reflete mesmo que a Academia talvez não tenha mudado tanto.

Eu acho uma pena que Fernanda e Demi saíram de mãos vazias do Oscar, especialmente a Demi, que estava ali numa campanha de nunca ganhei nada, seria o meu primeiro Oscar, nessa expectativa, e acabou perdendo para uma atriz mais jovem.

