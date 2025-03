Walter Salles precisa declarar a estatueta do Oscar à Receita Federal?

Walter Salles, 68, fez história ao ganhar o Oscar 2025 de melhor filme internacional, o que lhe rendeu a cobiçada estatueta. Mas será que ele terá que declarar o objeto à Receita Federal quando voltar ao Brasil?

Splash foi atrás da resposta a essa pergunta.

Prêmio declarado?

Não é preciso declarar a estatueta do Oscar, pois o prêmio é isento de tributos adueiros na entrada no país. Segundo o artigo 38 da lei nº 11.488, é concedido isenção do imposto de importação de troféus, medalhas, placas, estatuetas, distintivos, flâmulas, bandeiras e outros objetos comemorativos recebidos em evento cultural realizado no exterior.

Questionada sobre os brindes, a Receita Federal afirmou que cada caso é avaliado individualmente conforme as circunstâncias da viagem. Segundo a Lei 11.488/2007, que regula o Imposto de Importação no Brasil, estão isentos "troféus, medalhas, placas, estatuetas, distintivos, flâmulas, bandeiras e outros objetos comemorativos".

Prêmio inédito para o Brasil

O Oscar foi entregue pela atriz espanhola Penelope Cruz a Water Salles. O filme brasileiro superou o iraniano "A Semente do Fruto Sagrado", o francês "Emilia Pérez", a animação letã "Flow" e o dinamarquês "A Garota da Agulha".

Em seu discurso, Walter Salles homenageou Eunice Paiva. "Uma honra tão grande. Isso vai para uma mulher que teve uma perda tão grande. Esse prêmio vai para ela, Eunice Paiva, e para as mulheres extraordinárias que deram vida a elas, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", disse o diretor.

Oscar 2025: confira como foi a premiação que deu a 1ª estatueta ao Brasil

Os vencedores das principais categorias da 97ª edição do Oscar, que teve como destaque o filme "Anora", que ficou com cinco estatuetas.

Melhor filme: "Anora"

Melhor diretor: Sean Baker, "Anora"

Melhor ator: Adrien Brody, "O Brutalista"

Melhor atriz: Mikey Madison, "Anora"

Melhor ator coadjuvante: Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Melhor atriz coadjuvante: Zoe Saldana, "Emilia Perez"

Melhor roteiro original: Sean Baker, "Anora"

Melhor roteiro adaptado: Peter Straughan, "Conclave"

Melhor filme internacional: "Ainda Estou Aqui" (Brasil)

Melhor filme de animação: "Flow"

Melhor documentário: "No Other Land"

Melhor edição: Sean Baker, "Anora"

Melhor figurino: Paul Tazewell, "Wicked"

Melhor maquiagem e cabelo: "A Substância"

Melhor canção original: Clement Ducol, Camille e Jacques Audiard, "El Mal", de "Emilia Perez"