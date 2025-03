Fernanda Torres não leva o Oscar de melhor atriz em 2025

A atriz brasileira de "Ainda Estou Aqui" não levou a estatueta da grande noite do cinema para casa.

O que aconteceu

Em uma disputa acirrada, quem venceu foi Mikey Madison, de "Anora". Com intensa competição, a categoria ainda contou com Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") e Cynthia Erivo ("Wicked").

Ainda assim, a indicação é histórica. Fernanda Torres é a segunda atriz brasileira a concorrer na categoria. Antes dela, a outra foi sua mãe, Fernanda Torres, que disputou o prêmio, em 1999, por "Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles.

A premiação é uma surpresa. Ainda que a ausência de Torres no SAG, prêmio do sindicato dos atores, e no BAFTA, o Oscar britânico, tenham sido forte indicadores de que não era a favorita dos votantes, a brasileira fez uma campanha bastante esforçada e reconhecida pelo mundo. Dias antes do prêmio, o New York Times chegou a apostar em Fernanda vencedora, o que infelizmente não se realizou.

"Ainda Estou Aqui" teve três indicações ao Oscar. Além de melhor atriz, o filme disputou as categorias de melhor filme internacional e melhor filme, principal prêmio da noite.

