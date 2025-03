Falou mal pelas costas! Renata descobre falsidade de sister: 'Tá caçando'

Renata, 34, descobriu que Joselma, 54, se incomoda com o fato da bailarina se responsabilizar pela organização do quarto Anos 50 no BBB 25.

O que aconteceu

Depois de Camilla afirmar que uma aliada da cearense falava mal dela, Renata resgatou esse assunto após a formação de Paredão. A bailarina disputa a permanência pela primeira vez, após ser indicada pela líder Vitória.

Em dúvida sobre essa questão, o quarto Fantástico, a sister questionou se alguém dali já tinha a criticado para Camilla. "Ela falou que alguém que anda comigo, como se fosse um de vocês, fala mal de mim", explicou.

João Pedro e Maike revelaram que a trancista também comentou com eles sobre alguém criticar Renata. "Será que foi a Delma?", questionou Eva. "Eu pensei isso e tinha até falado pro Maike, mas não vou saber", opinou o gêmeo de João Gabriel.

Algumas horas depois, enquanto estavam no gramado, Eva revelou uma conversa que ouviu de Joselma. "Eles estavam falando sobre isso, de personalidade. A Delma, depois a Vitória chegou e eu fiquei só escutando", explicou.

A amiga de Renata afirmou que a dona de casa se incomoda com o jeito impositivo da cearense. "[Ela falou] que tu tem essa personalidade de querer meio que comandar. Eu tinha explicado que você não quis ser maior que ninguém e trabalha com isso", relatou Eva.

A bailarina ainda apontou que Joselma criticou o fato de Renata distribuir onde cada um irá dormir no quarto Anos 50. "Gente, mas eu nunca fui arrogante, nem nada. Foi só organizar a dormida. O povo tá caçando mesmo", reagiu Renata.

Chateada com a informação, a sister afirmou que não ajudaria mais nessa questão. "Pois agora vou fazer assim: Não arrumo mais nada. F*da-se, durmam onde vocês quiserem, Vou jogar tudo pra cima e tchau".

Renata ainda desabafou sobre as críticas constantes ao seu jeito serem cansativas. "As pessoas duvidam isso de você o tempo inteiro e isso eu acho cansativo. É por isso que eu agora tô assim 'gostou, gostou. Não gostou? Tá bom. Não tô afim de falar, também não falo. Tchau'".

