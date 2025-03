Tendência? Ex de Kanye surge coberta apenas pelo cabelo em festa pós-Oscar

Julia Fox, 35, escolheu um look ousado para a festa pós-Oscar da revista Vanity Fair, na noite de domingo: ela surgiu no tapete vermelho com um vestido de tule, totalmente transparente, usando apliques de cabelo para tampar as partes íntimas.

A atriz, que viveu um breve romance com Kanye West, foi comparada pela imprensa americana com Bianca Censori, atual esposa do rapper, que também apareceu nua no tapete vermelho do Grammy, em fevereiro —mas sem qualquer acessório "estratégico" sobre o corpo.

Entenda relação de Julia com rapper

Julia, que é conhecida pelos looks excêntricos, viveu romance com Kanye em 2021.

Ela não teve um término tranquilo com o rapper. Em entrevista ao NYT um ano após a separação, ela revelou ter decidido terminar após 15 dias de relacionamento.

"Simplesmente não era sustentável. Perdi cerca de 15 quilos naquele mês (em que os dois namoraram)", lembrou a atriz, mencionando a agenda de Kanye como um problema.

Ela afirmou que não queria assumir a relação publicamente, mas Kanye levou o assunto à imprensa. "Se eu pensei alguma coisa foi 'deveríamos esperar', e então, 'bum', foi feito pelas minhas costas. Percebi bem rápido que estava sendo usada como um peão", avaliou em 2024, ao jornal The Times.

A atriz ganhou destaque no cinema após papel em "Joias Brutas" (2019). Ela deu vida à personagem Julia de Fiore, funcionária de uma joalheria que namora Howard Ratner, interpretado por Adam Sandler. A artista foi indicada ao prêmio Gotham Award de melhor atriz do ano pelo desempenho no longa.