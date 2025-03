Eunice e ditadura: leia na íntegra o discurso planejado por Walter Salles

Walter Salles preparou um discurso de agradecimento para fazer ao receber o Oscar 2025 de melhor filme internacional, mas não conseguiu achar o papel com o registro e preferiu improvisar. Na tarde de hoje, o cineasta responsável por "Ainda Estou Aqui" compartilhou com a imprensa o que gostaria de dizer.

Leia na íntegra o discurso preparado por Walter Salles.

Obrigado, em nome do Cinema Brasileiro.

Agradeço à Academia por reconhecer a história de uma mulher que, diante de uma tragédia causada uma ditadura militar, optou por resistir para proteger sua família. Em um tempo em que tais regimes estão se tornando cada vez menos abstratos, dedico esse prêmio a Eunice Paiva e a todas as mães que, diante de tamanha adversidade, têm a coragem de resistir. Que nos ensinam a lutar sem perder a capacidade de sorrir, mesmo quando elas se sentem frágeis.

Este prêmio também pertence a duas mulheres extraordinárias, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Elas não apenas elevaram nosso filme, mas representam o fato de que a arte resistiu no Brasil.

Governos autoritários surgem e desaparecem no esgoto da história, enquanto livros, canções e filmes ficam conosco... Obrigado a todos, em nome do cinema brasileiro e latino-americano!! Viva a Democracia, Ditadura Nunca Mais!

O plano original era passar a mensagem em português. "Eu terminava dizendo 'viva a democracia e ditadura nunca mais', e essa era a única parte que eu falava em português", disse em coletiva de imprensa na qual Splash esteve presente.

O diretor falou sobre a estratégia de divulgação do filme nos Estados Unidos. Ele ressalta que o filme foi acolhido na comunidade internacional do cinema independente: "Não há cartazes de 'Ainda Estou Aqui' em Los Angeles, porque a [distribuidora] Sony Classics quer que as pessoas desvendem os filmes, assistam. Esse boca a boca é o que foi crescendo. Em cada país a gente teve um abraço do melhor cinema independente".

Walter Salles conta que o sucesso de bilheteria de "Ainda Estou Aqui" é novidade em sua carreira. Só no Brasil, o filme já foi visto por mais de 5 milhões de pessoas. "Isso não aconteceu com minhas outras obras", refletiu o diretor. E acrescentou: "As pessoas tomaram posse do filme e ele gerou reflexo".

"Ainda Estou Aqui" venceu o Oscar de melhor filme internacional ontem. O filme conta a história de como Eunice Paiva, mãe de cinco, lidou com o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, durante a ditadura. A obra é baseada no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens.