Esquecido, 'Emilia Pérez' teve 13 indicações, mas levou apenas 2 Oscars

"Emilia Pérez" recebeu 13 indicações ao Oscar, mas decepcionou ao levar "somente" duas: melhor atriz coadjuvante para Zoe Saldaña e melhor canção original por "El Mal".

O que aconteceu

"Emilia Pérez" teve o mesmo número de indicações que grandes produções, como "E o Vento Levou", "Forrest Gump: O Contador de Histórias", "A Um Passo da Eternidade" e "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel". No entanto, o longa francês foi o que saiu com menos vitórias.

Vale lembrar que o filme teve uma campanha para o Oscar bastante conturbada. Além da rejeição dos mexicanos à produção, Karla Sofía Gascón teve publicações antigas expostas; nelas, a atriz trazia discurso preconceituoso.

Karla Sofía Gascón esteve presente no Oscar 2025, mas entrou escondida na premiação. A espanhola evitou os fotógrafos da premiação.Gascón chegou ao local minutos antes das apresentações começarem.

Ela foi alvo de brincadeiras do host da noite, Conan O'Brien. "'Anora' usa a palavra 'fuck' 427 vezes. É 10 vezes a menos que a assessora de relações públicas de Karla Sofía Gascón usou", falou. O host então deu as boas-vindas à atriz, que está na platéia da cerimônia, mas não sem antes uma última tirada com as postagens de Gascón nas redes sociais: "E se for tuitar sobre o Oscar depois, meu nome é Jimmy Kimmel."

A atriz não foi ao BAFTA, Goya e Critics Choice Awards, premiações nas quais o "Emilia Perez".

Oscar 2025: confira como foi a premiação que deu a 1ª estatueta ao Brasil

Os vencedores das principais categorias da 97ª edição do Oscar, que teve como destaque o filme "Anora", que ficou com cinco estatuetas.

Melhor filme: "Anora"

Melhor diretor: Sean Baker, "Anora"

Melhor ator: Adrien Brody, "O Brutalista"

Melhor atriz: Mikey Madison, "Anora"

Melhor ator coadjuvante: Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Melhor atriz coadjuvante: Zoe Saldana, "Emilia Perez"

Melhor roteiro original: Sean Baker, "Anora"

Melhor roteiro adaptado: Peter Straughan, "Conclave"

Melhor filme internacional: "Ainda Estou Aqui" (Brasil)

Melhor filme de animação: "Flow"

Melhor documentário: "No Other Land"

Melhor edição: Sean Baker, "Anora"

Melhor figurino: Paul Tazewell, "Wicked"

Melhor maquiagem e cabelo: "A Substância"

Melhor canção original: Clement Ducol, Camille e Jacques Audiard, "El Mal", de "Emilia Perez"