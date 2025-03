É como zerar o jogo, celebra atriz de vencedor do Oscar 'Ainda Estou Aqui'

A atriz Pri Helena, que interpretou Zezé em 'Ainda Estou Aqui', vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, tentou descrever sua emoção com a conquista e disse que é como "zerar um jogo", em entrevista ao UOL News desta segunda-feira (3).

É um sonho, né? Acho indescritível fazer parte de um trabalho que é um marco para o cinema nacional. É meio que zerar o jogo. Eu me sinto... nem sei, gente. É tão inexplicável. É um sonho tão grande.

É tanta luta. E é tão difícil para a gente que é brasileiro ocupar alguns espaços ainda. E aí, quando a gente chega com uma obra tão linda como 'Ainda Estou Aqui', isso é um marco na vida de qualquer pessoa que se envolveu com essa obra. Então, eu espero que os caminhos estejam abertos para outros trabalhos tão lindos quanto.

Pri Helena

A atriz explicou que viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos, para acompanhar a premiação e seguiu sua celebração com o Oscar.

A gente está muito emocionado aqui. Eu vim para Los Angeles para acompanhar alguns eventos. E, nossa, foi uma emoção, né, gente? O que está acontecendo? Estou muito feliz. Eu acho que é uma sensação meio inexplicável fazer parte disso.

Ver o Brasil conquistando um prêmio tão importante para a valorização da nossa cultura. Então, eu acho que o sentimento é de muita alegria, muita honra de fazer parte disso.

Pri Helena

Pri Helena finalizou destacando que a conquista do primeiro Oscar da história nacional irá atrair ainda mais público para o cinema brasileiro.

Está aí um dos pontos que traz a maior importância para esse prêmio, na minha opinião, que é não só para o 'Ainda Estou Aqui', que segue em cartaz em várias salas de cinema do Brasil e de outros países também, mas acho que atrai essa curiosidade de outras pessoas para obras brasileiras, porque a gente ainda tem um certo preconceito que tem com as obras nacionais.

As obras americanas, por exemplo, são muito mais assistidas do que o nosso cinema nacional, e a gente têm coisas tão preciosas que são criadas aqui no Brasil, então acho que esse prêmio vem para reforçar muito isso, para a gente olhar com mais carinho e com mais curiosidade do que é produzido dentro do nosso país, porque tem muita coisa linda.

Pri Helena

Oscar para 'Ainda Estou Aqui' fortalece o cinema nacional, destaca ator

Antonio Saboia, intérprete de Marcelo Rubens Paiva no filme 'Ainda Estou Aqui', falou sobre a conquista do Oscar em entrevista ao UOL News.

A vitória de Ainda Estou Aqui fortalece o cinema nacional e a visibilidade da nossa cultura (...) O cinema tem que ter espaço para contar histórias com nosso DNA.

Antonio Saboia, ator

Assista à entrevista:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: