Drama, suspense e romcom: as estreias sul-coreanas da Netflix em março

Março chega com estreias variadas na Netflix, marcada pela forte aposta em dramas e filmes sul-coreanos. Já no dia 1º, a comédia romântica "Amor e Batatas" desembarcou na plataforma, estrelada por Lee Sun-bin e Kang Tae-oh.

Na trama, Sun-bin interpreta uma pesquisadora de batatas que vai ter conflitos internos ao se apaixonar pelo novo diretor do laboratório. O drama tem 12 episódios, com liberação de dois por semana —entre sábado e domingo— no streaming.

"Se a Vida Te der Tangerinas"

No dia 7 de março é a vez de "Se a Vida Te Der Tangerinas", um dos dramas mais aguardados do ano. Marca o retorno de IU e Park Bogum à TV. Ambos são atores populares dentro e fora da Coreia e, agora, dão vida aos sonhadores e rebeldes Ae-soon e Gwan-shik.

O drama é histórico e se passa ao longo de diversas décadas, começando nos anos 1970. Outro fator interessante é que a obra foi filmada toda na Ilha de Jeju, conhecida pelas suas tangerinas.

O romance de época atravessa gerações e promete ser emocionante e bastante triste, como quase todos os dramas que IU atua. O drama terá os tradicionais 16 episódios. Recentemente, a quantidade tem se alterado com dramas enxutos —passando de 16 para 12.

"Revelações"

E para quem não gosta de romance, a Netflix finaliza o mês com "Revelações", um filme de suspense e assombrações que estreia em 21 de março. Junyeol e Hyunbeen interpretam um pastor e uma inspetora, respectivamente, que investigam um caso que os atormenta por resgatar demônios do passado e do presente.

O filme foi dirigido por Yoon Sangho, conhecido pelos seus dois sucessos de horror: "Train to Busan" (2016) e "Hellbound" (2021).