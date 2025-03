Drama sobre profissionais do sexo "Anora" domina o Oscar com cinco prêmios, incluindo o de melhor filme

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - "Anora", a história de uma profissional do sexo de Nova York que tem a chance de uma nova vida quando se casa com um rico cliente russo, ganhou cinco prêmios da Academia no domingo, incluindo o cobiçado Oscar de melhor filme.

O diretor do filme, Sean Baker, ainda levou os prêmios de melhor diretor, roteiro original e edição, igualando o recorde de maior número de Oscars ganhos por uma pessoa em um ano, com Walt Disney, que ganhou por quatro filmes diferentes em 1954.

A estrela do filme, Mikey Madison, de 25 anos, foi eleita a melhor atriz.

"Anora" foi produzido com US$6 milhões, um valor baixo para os padrões de Hollywood. Foi o vencedor em uma corrida imprevisível pelo Oscar que incluiu o thriller papal "Conclave", a história do imigrante judeu "O Brutalista", o musical de sucesso de bilheteria "Wicked" e o brasileiro "Ainda Estou Aqui", que levou o prêmio de melhor filme internacional.

"Se você está tentando fazer filmes independentes, por favor, continue fazendo isso. Precisamos de mais. Essa é a prova", disse Baker, um diretor conhecido por fazer pequenos filmes sobre estrelas pornôs, prostitutas transgêneros e outras pessoas marginalizadas.

Demi Moore era considerada a favorita para ganhar o prêmio de melhor atriz por seu papel em "A Substância".

"Cresci em Los Angeles, mas Hollywood sempre me pareceu tão distante de mim", disse Madison no palco. "Estar aqui, nesta sala hoje é realmente incrível"

Ela disse que queria "agradecer e homenagear a comunidade de profissionais do sexo". "Continuarei a ser uma aliada", afirmou.

"Anora", lançado pela distribuidora independente Neon, gerou US$40 milhões em bilheterias globais. Em comparação, "Wicked" arrecadou US$728 milhões.

ADRIEN BRODY GANHA MELHOR ATOR

Adrien Brody ganhou seu segundo Oscar de melhor ator por seu papel como um imigrante judeu e arquiteto que persegue o sonho americano em "O Brutalista" O ator de 51 anos, natural da cidade de Nova York, já havia vencido anteriormente por "O Pianista", quando se tornou o mais jovem vencedor de melhor ator, aos 29 anos.

"Atuar é uma profissão muito frágil", disse Brody. "Não importa onde você esteja em sua carreira, tudo pode ir por água abaixo. Acho que o que torna isso mais especial é a consciência disso."

Zoe Saldaña foi eleita a melhor atriz coadjuvante por seu papel como advogada de um traficante mexicano em "Emilia Pérez", um musical em espanhol lançado na Netflix.

O filme, que também ganhou o prêmio de melhor canção original por "El Mal", era um dos favoritos para melhor filme no início deste ano. Suas chances diminuíram quando vieram a tona publicações ofensivas feitas pela estrela Karla Sofía Gascón em suas redes sociais.

A atriz, primeira pessoa abertamente transgênero indicada a um Oscar de interpretação, desapareceu do circuito de premiações, mas compareceu à cerimônia de domingo.

Kieran Culkin recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante por interpretar um dos dois primos que viajam para a Polônia para estudar as raízes de sua família em "A Verdadeira Dor".

Culkin agradeceu a sua esposa e mãe de seus dois filhos, Jazz Charton, e disse que recentemente havia dito a ela que queria ter quatro filhos no total. Culkin disse que ela brincou dizendo que concordaria se ele ganhasse um Oscar.

"Vamos começar a ter esses filhos!" Disse Culkin para sua esposa do palco.

Os vencedores das estatuetas douradas do Oscar são escolhidos pelos cerca de 11.000 atores, produtores, diretores e outros trabalhadores do cinema que compõem a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

DOCUMENTÁRIO ISRAELENSE-PALESTINO É VENCEDOR

"Sem Chão", um filme que mostra a resistência palestina da Cisjordânia aos soldados israelenses que derrubam suas casas e expulsam os moradores para criar um campo de treinamento militar, ganhou o Oscar de documentário no domingo.

O prêmio de melhor longa-metragem de animação foi para o filme independente "Flow", o primeiro filme da Letônia a ganhar um Oscar.

As indicadas Ariana Grande e Cynthia Erivo abriram a celebração do Oscar com um medley temático do "Mágico de Oz", incluindo o sucesso "Defying Gravity", do filme "Wicked".

Grande, Saldaña, Selena Gomez e outras estrelas usaram vestidos brilhantes e esculturais. Timothee Chalamet escolheu um smoking amarelo canário, o que provocou um comentário do apresentador do Oscar, o comediante Conan O'Brien.

"Você não será atropelado em sua bicicleta esta noite", disse O'Brien.

No meio do show, O'Brien levou um grupo de bombeiros de Los Angeles ao palco e agradeceu a eles pelo trabalho realizado durante os incêndios florestais de janeiro. Ele também os convidou para fazer algumas piadas.

"É ótimo estar de volta com Conan", disse a capitã dos bombeiros de Pasadena, Jodi Slicker. "Normalmente, quando ele liga, está preso em uma árvore."