Discursos do Oscar citaram Eunice Paiva, Palestina e prostitutas

A 97ª cerimônia do Oscar foi marcada não só pelo primeiro prêmio destinado ao Brasil, mas também por discursos com agradecimentos variados — desde Eunice Paiva até a comunidade de profissionais do sexo.

Walter Salles dedicou o prêmio a Eunice Paiva, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Ao receber o Oscar de melhor filme internacional, o diretor brasileiro afirmou: "Isso vai para uma mulher que, após uma perda sofrida durante um regime autoritário, decidiu não se dobrar, mas resistir. Esse prêmio é para ela, seu nome é Eunice Paiva. E também vai para as duas mulheres extraordinárias que lhe deram a vida, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro".

Mikey Madison agradeceu a comunidade de trabalhadores do sexo. Após vencer o Oscar de melhor atriz por sua interpretação de uma prostituta que se casa com o filho de um oligarca russo, ela disse: "Quero reconhecer e honrar a comunidade de profissionais do sexo. Sim, vou continuar a apoiá-los como uma aliada. Ter o privilégio de conhecer tantas pessoas, tantas mulheres incríveis, foi um dos pontos altos desta experiência incrível".

A equipe do documentário 'No Other Land' pediu o fim do genocídio na Palestina. "'No Other Land' reflete a dura realidade que enfrentamos há décadas, e persistimos enquanto pedimos ao mundo que tome medidas sérias para finalizar a injustiça e a limpeza étnica do povo palestino", afirmaram no palco do Dolby Theatre. O documentário mostra milhares de palestinos sendo retirados a força da Cisjordânia, cidade do território palestino que é ocupada por Israel, e documenta também a destruição de suas casas.

Adrien Brody se irritou ao ter seu discurso interrompido após estourar o tempo. O vencedor do Oscar de melhor ator extrapolou os cinco minutos num discurso refletindo sobre sua família e os papéis que costuma interpretar. Quando a orquestra começou a tocar a música para cortar o discurso, ele declarou: "Estou acabando. Por favor, abaixe a música. Eu já fiz isso antes, não é meu primeiro rodeio. Serei breve".

Confira os vencedores das principais categorias da 97ª edição do Oscar, que teve como destaque o filme "Anora" com cinco estatuetas:

Melhor filme: "Anora"

"Anora" Melhor diretor: Sean Baker, "Anora"

Sean Baker, "Anora" Melhor ator: Adrien Brody, "O Brutalista"

Adrien Brody, "O Brutalista" Melhor atriz: Mikey Madison, "Anora"

Mikey Madison, "Anora" Melhor ator coadjuvante: Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor" Melhor atriz coadjuvante: Zoe Saldana, "Emilia Perez"

Zoe Saldana, "Emilia Perez" Melhor roteiro original: Sean Baker, "Anora"

Sean Baker, "Anora" Melhor roteiro adaptado: Peter Straughan, "Conclave"

Peter Straughan, "Conclave" Melhor filme internacional: "Ainda Estou Aqui" (Brasil)

"Ainda Estou Aqui" (Brasil) Melhor filme de animação: "Flow"

"Flow" Melhor documentário: "No Other Land"

"No Other Land" Melhor edição: Sean Baker, "Anora"

Sean Baker, "Anora" Melhor figurino: Paul Tazewell, "Wicked"

Paul Tazewell, "Wicked" Melhor maquiagem e cabelo: "A Substância"

"A Substância" Melhor canção original: Clement Ducol, Camille e Jacques Audiard, "El Mal", de "Emilia Perez"

Veja como foi a premiação que garantiu o primeiro Oscar ao Brasil: