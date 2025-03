Dilma cita orgulho por história de Eunice ter sido contada em seu governo

A ex-presidente Dilma Rousseff celebrou o Oscar de "Ainda Estou Aqui", neste domingo (2), e disse se orgulhar porque a história de Rubens e Eunice Paiva pôde ser contada graças a uma iniciativa de seu governo.

O que aconteceu

Dilma destacou que a vitória do filme "é um reconhecimento da força da cultura brasileira". "Uma homenagem merecida ao nosso cinema, ao diretor Walter Salles, às atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, ao ator Selton Mello e a toda equipe filme", escreveu ela em comunicado.

Rousseff disse se emocionar com a conquista porque é o triunfo de uma obra que exalta a importância da democracia. "Nossa emoção é ainda maior porque a premiação celebra uma obra que presta tributo à civilização, à humanidade e aos brasileiros que sofreram com a extinção das liberdades democráticas, lutando contra a ditadura militar".

Trata-se de uma vitória internacional histórica, que honra a todos os que se foram, assim como reverencia aqueles que ainda estão aqui, defendendo a democracia e combatendo o fascismo. Meus aplausos a todos que tornaram esse filme possível.

-- Dilma Rousseff

Petista afirmou se orgulhar por ter criado a CNV (Comissão Nacional da Verdade), que investigou as violações cometidas pelos ditadores, e forneceu maiores detalhes sobre o desaparecimento de Rubens e a incansável luta de Eunice por saber a verdade sobre o que fizeram com seu marido. "É motivo de orgulho saber que a história de Rubens Paiva e de sua família — especialmente a busca incansável de Eunice Paiva pela verdade e pela justiça — pôde ser contada graças ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que criei durante meu governo para investigar os crimes da ditadura".

O presidente Lula também comemorou a vitória do filme. O petista afirmou que a vitória de "Ainda Estou Aqui" orgulha os brasileiros é um lembrete dos perigos do autoritarismo.

Filho de Eunice agradeceu Dilma

Marcelo Rubens Paiva, um dos filhos de Eunice e Rubens, e autor do livro "Ainda Estou Aqui", que inspirou o filme, já havia agradecido publicamente Dilma Rousseff pela criação da CNV. O escritor contou que foi graças a iniciativa da petista que ele conseguiu ter acesso a "elementos" necessários para escrever seu livro.

Escritor destacou que a então presidente "pagou um preço alto" pela coragem de criar a CNV. "Por conta da Comissão da Verdade, tive elementos para escrever o livro 'Ainda Estou Aqui', e agora temos esse filme deslumbrante. E Dilma pagou um preço alto pelo necessário resgate da memória".

O que foi a CNV

Comissão Nacional da Verdade foi criada durante o primeiro governo Dilma para analisar violações de direitos humanos na ditadura militar. A Comissão durou pouco mais de dois anos e produziu um relatório em que foram apontados 377 responsáveis por crimes durante o regime ditatorial.

CNV fixou em 434 o número de mortes e de desaparecimentos de vítimas do regime. A Comissão ainda recomendou que as Forças Armadas brasileiras reconhecessem publicamente as práticas de torturas contra detidos.

Dez anos depois, os resultados práticos da CNV foram poucos. Conforme o Instituto Vladimir Herzog, apenas 7% das determinações da Comissão foram realizadas por completo.

Conquista do Oscar

"Ainda Estou Aqui" foi premiado como melhor filme internacional no Oscar 2025. A vitória do filme dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, inspirado na vida de Eunice Paiva, significa a primeira estatueta do Brasil, que já concorreu antes, mas nunca tinha vencido.

O prêmio foi entregue pela atriz espanhola Penelope Cruz a Water Salles. O filme brasileiro superou o iraniano "A Semente do Fruto Sagrado", o francês "Emilia Pérez", a animação letã "Flow" e o dinamarquês "A Garota da Agulha".

Salles homenageou Eunice Paiva em seu discurso. "Uma honra tão grande. Isso vai para uma mulher que teve uma perda tão grande. Esse prêmio vai para ela, Eunice Paiva, e para as mulheres extraordinárias que deram vida a elas, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", disse o diretor.

"Ainda Estou Aqui" conta a história de Eunice Paiva, mãe de 5 filhos que precisa lidar com o desaparecimento de seu marido, o engenheiro Rubens Paiva, arrancado de casa e assassinado pela ditadura militar. O filme é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho caçula de Eunice e Rubens.

A primeira vitória do Brasil na categoria foi sua quinta indicação. O país já concorreu com "O Pagador de Promessas" (1963), "O Quatrilho" (1996), "O Que É Isso, Companheiro?" (1998) e "Central do Brasil" (1999).

Oscar 2025: Confira como foi a premiação que deu o primeiro Oscar para o Brasil:

Os vencedores das principais categorias da 97ª edição do Oscar, que teve como destaque o filme "Anora", que ficou com cinco estatuetas.

Melhor filme: "Anora"

Melhor diretor: Sean Baker, "Anora"

Melhor ator: Adrien Brody, "O Brutalista"

Melhor atriz: Mikey Madison, "Anora"

Melhor ator coadjuvante: Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Melhor atriz coadjuvante: Zoe Saldana, "Emilia Perez"

Melhor roteiro original: Sean Baker, "Anora"

Melhor roteiro adaptado: Peter Straughan, "Conclave"

Melhor filme internacional: "Ainda Estou Aqui" (Brasil)

Melhor filme de animação: "Flow"

Melhor documentário: "No Other Land"

Melhor edição: Sean Baker, "Anora"

Melhor figurino: Paul Tazewell, "Wicked"

Melhor maquiagem e cabelo: "A Substância"

Melhor canção original: Clement Ducol, Camille e Jacques Audiard, "El Mal", de "Emilia Perez"