Demi Moore, 62, surgiu comendo batata frita após vitória de Mikey Madison no Oscar 2025.

O que aconteceu

Tallulah Willis, filha da atriz, mostrou Demi comendo batatas após a premiação. "Minha vencedora", escreveu na legenda da foto.

Na imagem, Demi aparece sentada no chão, com seu cachorrinho no colo.

Demi era uma das favoritas para o Oscar de melhor atriz. O prêmio foi entregue para Mikey Madison, protagonista de "Anora".