De novela a filme internacional: a carreira de Fernanda Torres até o Oscar

Fernanda Torres, 59, ganhou status de estrela de Hollywood graças ao sucesso de "Ainda Estou Aqui", que levou o Oscar de melhor filme internacional. No entanto, antes do reconhecimento feito pela Academia, ela percorreu um caminho de sucesso em produções na TV e no cinema brasileiros e até mesmo internacional.

A carreira de Torres

A atriz estreou na TV, aos 14 anos, com participação no programa Aplauso (1979), da Globo. Na emissora, ela emplacou carreira de fato a partir de 1981 com participações nas novelas "Baila Comigo" e "Brilhante", exibidas naquele mesmo ano. Fernanda também esteve em sucessos como "Selva de Pedra" (1986).

No entanto, foi em humorísticos que Torres se consolidou. De 2001 a 2003, ela protagonizou "Os Normais" e deu vida à icônica personagem Vani. Outra personagem marcante da atriz é Fátima, de "Tapas & Beijos", que foi ao ar de 2011 a 2015. Ambas se tornaram memes nas redes sociais, popularizaram Torres entre os jovens e voltaram a repercutir no streaming após as indicações de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar.

Sueli (Andrea Beltrão) e Fátima (Fernanda Torres) em 'Tapas & Beijos' Imagem: Divulgação/ Estevam Avellar/ Globo

Ainda na TV, Fernanda fez participações em outros humorísticos e séries da Globo. No seu currículo constam produções como "A Comédia da Vida Privada" (1995-97), "Sexo Oposto" (2008), "As Cariocas" (2010), "Filhos da Pátria" (2017-19) e "Sob Pressão" (2018).

No cinema, a carreira de Torres também é vitoriosa. Sua estreia foi em 1983 no filme "Inocência", mas foi três anos depois, em 1986, que ela protagonizou um de seus principais sucessos: o longa "Eu Sei Que Vou Te Amar", que lhe rendeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Torres já admitiu que não gosta desse filme, que foi dirigido por Arnaldo Jabor. Entretanto, foi essa produção que abriu portas para os dois filmes internacionais que constam em seu currículo.

Fernanda Torres e Thales Pan Chacon em 'Eu Sei que Vou te Amar' Imagem: Divulgação

Ela atuou com Anthony Hopkins em "One Man's War" ("A Guerra de Um Homem"), em 1991. Produzido para televisão, o filme foi dirigido pelo brasileiro Sérgio Toledo, filho da atriz Beatriz Segall (1926-2018).

Fernanda também esteve em "A Mulher do Próximo", filme português lançado em 1988. Na produção ela atuou com Mário Viegas, Carmen Dolores e Virgílio Teixeira.

Torres também fez teatro. Entre as peças que estrelou estão "Rei Lear" (1983-185) e "A Casa dos Budas Ditosos" (2003-08).

Multifacetada, Fernanda ainda é escritora. Ela tem três livros publicados: "Fim", "Sete Anos: Crônicas" e "A Glória e Seu Cortejo de Horrores", todos lançados pela Companhia das Letras. O primeiro, "Fim", virou série produzida pelo Globoplay. Ela, aliás, já admitiu que se tornou escritório durante a fase em que se arrependeu da carreira como atriz.

Para o futuro, Fernanda Torres tem planos. Com o destaque na atual temporada de premiações, a brasileira já deixou clara que gostaria de ser convidada para personagem em filme da franquia "007", do espião James Bond.