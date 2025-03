Clima de Copa do Mundo: Brasil 'para' por Oscar de Ainda Estou Aqui; veja

O Brasil parou para acompanhar a conquista do primeiro Oscar do Brasil, neste domingo (2), por "Ainda Estou Aqui", eleito melhor filme internacional do ano.

O que aconteceu

Brasileiros se reuniram em bares e paralisaram as folias de Carnaval para prestigiarem a cerimônia de entrega do Oscar. De diversas cidades do país, milhares vibraram com o feito do filme dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres.

Presidente Lula também celebrou a vitória de "Ainda Estou Aqui" e afirmou que a conquista orgulha os brasileiros. Ainda, o petista ressaltou que o longa é um lembrete da importância de lutar contra o autoritarismo e de defender a democracia.

🇧🇷 COMOÇÃO NACIONAL: Moradores do centro de São Paulo comemoram o #Oscar de "Melhor Filme Internacional" para Ainda Estou Aqui.pic.twitter.com/sC2YxVmOFM -- Eixo Político (@eixopolitico) March 3, 2025

🎉🇧🇷É DO BRASIL!!!

Curitibanos enlouquecem em frente ao @cine_passeio pela vitória do Brasil na categoria de Melhor Filme

Internacional.#oscar #curitiba #aindaestouaquifilme pic.twitter.com/iFfBxPt1Mm -- Plural (@pluraljorbr) March 3, 2025

Conquista do Oscar

"Ainda Estou Aqui" foi premiado como melhor filme internacional no Oscar 2025. A vitória do filme dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, inspirado na vida de Eunice Paiva, significa a primeira estatueta do Brasil, que já concorreu antes, mas nunca tinha vencido.

O prêmio foi entregue pela atriz espanhola Penelope Cruz a Water Salles. O filme brasileiro superou o iraniano "A Semente do Fruto Sagrado", o francês "Emilia Pérez", a animação letã "Flow" e o dinamarquês "A Garota da Agulha".

Salles homenageou Eunice Paiva em seu discurso. "Uma honra tão grande. Isso vai para uma mulher que teve uma perda tão grande. Esse prêmio vai para ela, Eunice Paiva, e para as mulheres extraordinárias que deram vida a elas, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", disse o diretor.

"Ainda Estou Aqui" conta a história de Eunice Paiva, mãe de 5 filhos que precisa lidar com o desaparecimento de seu marido, o engenheiro Rubens Paiva, arrancado de casa e assassinado pela ditadura militar. O filme é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho caçula de Eunice e Rubens.

A primeira vitória do Brasil na categoria foi sua quinta indicação. O país já concorreu com "O Pagador de Promessas" (1963), "O Quatrilho" (1996), "O Que É Isso, Companheiro?" (1998) e "Central do Brasil" (1999).