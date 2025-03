Chris Rock retorna à festa do Oscar após polêmica com Will Smith

O ator Chris Rock compareceu à tradicional festa do Oscar realizada ontem, em Beverly Hills (EUA), três anos após ser agredido por Will Smith durante a cerimônia da premiação.

O que aconteceu

Esta foi a primeira vez que Rock esteve na festa desde o incidente de 2022. Foi quando Smith subiu ao palco do Oscar e o esbofeteou após uma piada sobre Jada Pinkett Smith, esposa do ator. Smith, por sua vez, esteve ausente da premiação e dos eventos relacionados. Em 2022, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas baniu o ator do Oscar por 10 anos como consequência da agressão.

Vestindo um elegante smoking preto, Rock posou para fotos e interagiu com várias celebridades no evento. De acordo com a revista People, ele foi visto conversando com o ator David Spade, o cantor Mick Jagger e o astro Timothée Chalamet. Além disso, posou para fotos ao lado do bilionário Jeff Bezos e de sua noiva, Lauren Sánchez, além de Sacha Baron Cohen e Tracee Ellis Ross.

A presença de Rock no evento também marcou um afastamento de sua postura anterior. Em 2023, ele chegou a recusar um convite para apresentar o Oscar novamente, comparando a ideia a "voltar à cena de um crime", lembra a revista.

Chris Rock e Timothee Chalamet na festa do Oscar 2025 Imagem: Getty Images

Impacto do tapa

Apesar das tentativas de Will Smith de fazer as pazes, Rock nunca se pronunciou publicamente sobre o caso, além de suas piadas em shows de stand-up. O humorista fez breves referências ao episódio em seu especial da Netflix, Selective Outrage, no qual comentou: "Fui atingido tão forte que ouvi 'Summertime' tocando nos meus ouvidos".

Smith, por outro lado, já fez múltiplos pedidos públicos de desculpas. Em um vídeo publicado em julho de 2022, ele declarou: "Passei meses revivendo aquele momento e não há parte de mim que ache que aquela foi a forma correta de agir"

Em suas redes sociais, o ator e cantor publicou anteontem um vídeo comentando sobre sua satisfação em realizar a turnê "Uma Noite com Will Smith", cujo próximo show será no dia 20 de março, em Las Vegas. "Estou muito empolgado. Eu nunca fiz uma turnê antes, será a primeira vez na minha vida", afirmou.

Ontem, dia da cerimônia da entrega do Oscar, ele escreveu um post em seu perfil no Instagram, onde escreveu "Choose Your Fighter" (Escolha Seu Lutador). A legenda acompanha um vídeo onde Smith apresenta uma das músicas que irá interpretar em Vegas na companhia do guitarrista polonês Marcin e da cantora espanhola India Martinez.