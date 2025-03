Chalamet ou Selton Mello? Chico Barney e Sadovski debatem novo '007'

Com a indefinição de quem pode ser o novo James Bond na franquia "007", Chico Barney e Roberto Sadovski palpitaram em quem pode ser o personagem durante o Noite de Oscar, no Canal UOL.

Segundo Sadovski, "todo ator jovem britânico" está se questionando se pode ser o novo Bond. Para Chico Barney, o papel vai acabar sendo de Timothée Chalamet.

O personagem representa um "retrato" do mundo e da Inglaterra em cada época, explica Sadovski. "Cada Bond representa uma época. Sean Connery é diferente do Roger Moore, que é diferente de George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Todos eles evoluíram com a série."

A nova fase de Bond deve representar o que a Grã-Bretanha é hoje, segundo o colunista: multifacetado, com a presença de imigrantes fazendo a cultura local, e alguém que possa ser abraçado pelo mundo todo.

Ele, então, palpita um nome: Dev Patel. "Para mim, o ator que podia ser James Bond hoje é Dev Patel, um ator britânico de ascendência indiana. Acho ele um ator incrível, um cara charmoso. Ele tem a fisicalidade, idade bacana para começar a série e seria 200% surpreendente."

Selton Mello seria um bom nome, diz Barney. "Está na hora de um brasileiro assumir 007. Ele está fazendo 'Anaconda' e está na hora de assumir uma franquia nova."

O futuro de 007

Tensão entre produtora e a Amazon. Há poucos meses, ainda no fim de 2024, a pressão nos bastidores sobre o futuro de James Bond cresceu tanto que vazaram vários pontos da tensão das brigas da produtora, Barbara Broccoli e a Amazon Prime Video, que depois de ter comprado a MGM e mudado o nome da plataforma para MGM-Amazon Prime.

Amazon tinha acervo da franquia, mas não controle. Por 60 anos, James Bond era distribuído mundialmente pela MGM e foi de olho nessa marca, não no acervo de clássicos, que a Amazon Prime Video desembolsou mais de 6,5 bilhões de dólares para comprar tudo. Mas esbarraram com o controle criativo de Barbara Broccoli, que tinha a palavra inicial e final de tudo.

Para mudar a situação, Amazon pagou pelo controle criativo - assim como o que a Disney fez com George Lucas e Star Wars. A partir de 2025, a plataforma tem a licença para fazer o que quiser com 007.