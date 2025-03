Brasil no Oscar: entenda a relação da família Salles com o cinema

O sobrenome Salles é simplesmente incontornável na história recente do cinema brasileiro. Quem se aventurar a fazer uma lista das grandes produções nacionais desde os anos 1990 e medir a repercussão delas não conseguirá fugir dos irmãos Walter Salles e João Moreira Salles. A consagração de Walter na cerimônia do Oscar com "Ainda Estou Aqui", seu 14º filme como diretor desde a estreia com "A Grande Arte", em 1991, amarra uma carreira pessoal que se mistura com a evolução do cinema nacional.

Qualquer olhar sobre os irmãos Salles precisa obrigatoriamente contemplar um fato que deixa os dois numa situação bem diferente dos outros cineastas brasileiros: eles são muito ricos. Bilionários, são herdeiros do empresário e embaixador Walter Moreira Salles (1912-2001), que fundou o Unibanco, que foi comprado pelo Itaú. A negociação criou o Itaú Unibanco, maior holding financeira do Hemisfério Sul. Walter e João estão entre os 20 homens mais ricos do Brasil, cada um com um patrimônio pessoal estimado em mais de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 24 bi).

Isso coloca Walter, 68, como o terceiro cineasta mais rico do mundo, em levantamento recente da revista Forbes. Ele fica atrás apenas de Steven Spielberg e George Lucas. João, 62, dirigiu seis documentários de longa-metragem, o mais recente deles, "No Intenso Agora", lançado em 2017. Sua carreira muito ativa como produtor de audiovisual cedeu espaço para que ele pudesse se dedicar a Piauí, criada por ele em 2006 e desde então a revista mais influente na formação de opinião no país.

Walter estudou cinema na Universidade do Sul da Califórnia, que entre seus alunos famosos teve nomes como George Lucas e Francis Ford Coppola. Em 1987, os irmãos Salles fundaram a produtora Videofilmes, que se transformaria em importante usina de grandes trabalhos. Além dos filmes dirigidos por eles, a lista de produções de sucesso e reconhecimento de crítica e de festivais é imensa.

Walter Salles nos bastidores de 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Alile Dara Onawale

Inclui, entre outros, "Lavoura Arcaica" (2011), de Luiz Fernando Carvalho; "Cidade de Deus" (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund; dois filmes de Karin Aïnouz, "Madame Satã" (2002) e "O Céu de Suely" (2006); e "Aquarius" (2015", de Kleber Mendonça Filho. A produtora também possibilitou a realização de oito filmes de Eduardo Coutinho, considerado o grande documentarista brasileiro, entre eles o consagrado "Edifício Master".

Entre longas e curtas, ficção e documentário, e ainda produções para a TV e o streaming, são cerca de 80 trabalhos chancelados pelos irmãos Salles, numa filmografia que, por enquanto, começa e se completa com filmes de Walter. Da estreia da Videofilmes com o documentário "Krajcberg, O Poeta dos Vestígios", de 1986, a "Ainda Estou Aqui".

Dos 14 longas de Walter Salles, três têm codireção de Daniela Thomas, cineasta e dramaturga: "Terra Estrangeira" (1995), "O Primeiro Dia" (1998) e "Linha de Passe" (2008). Fernanda Torres está nos dois primeiros dessa colaboração, iniciando ali a parceria com Walter que chega à popularidade mundial em 2025.

Em 2004, Walter fez seu primeiro filme não falado em português. O espanhol foi o idioma para "Diários de Motocicleta", baseado nas viagens de um jovem Che Guevara pela América do Sul, interpretado por Gael García Bernal.

No ano seguinte, o brasileiro se arriscou em um filme falado em inglês. "Água Negra" é a refilmagem de um longa de terror japonês numa produção americana que tem a atriz Jennifer Connelly encabeçando o elenco.

O diretor assinou mais uma produção americana em 2012. "Na Estrada" é adaptação do best-seller beatnik "On the Road", de Jack Kerouac (1922-1969). No principal papel feminino, Walter Salles fez uma aposta em Kristen Stewart, que vinha do sucesso adolescente "Crepúsculo" e, depois de filmar com o brasileiro, deslanchou numa carreira com grandes cineastas e bons projetos.

O elenco de "Na Estrada" tem nomes que na época já eram famosos e outros que se destacaram nos anos seguintes: Amy Adams, Elisabeth Moss, Alice Braga, Viggo Mortensen e Kirsten Dunst. O produtor executivo foi Francis Ford Coppola.

Na enxurrada de matérias prévias sobre o Oscar 2025, a crítica americana destacou a capacidade de Walter Salles extrair boas interpretações através de um ótimo relacionamento com seus atores. Os textos elencam todos esses nomes famosos que já trabalharam com ele e destacam o brasileiro ter levado as duas Fernandas, mãe e filha, à indicação de melhor atriz pela Academia.

Em relação a premiações internacionais, Walter Salles é um veterano de sucesso. Deixando de lado os prêmios vencidos pelos atores que dirigiu, entre aqueles que foram direto para suas mãos estão três conquistados por "Central do Brasil": o Urso de Ouro no Festival de Berlim e a vitória nas categorias de melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro e no prestigioso Bafta, o "Oscar do cinema britânico". Neste prêmio, repetiu a dose em 2005, com "Diários de Motocicleta".

Antes de conquista o Oscar de melhor filme internacional, "Ainda Estou Aqui" já carregava um feito inédito: pela primeira vez um brasileiro ganhou à categoria melhor filme ibero-americano no Goya, o "Oscar espanhol". Sem dúvida, um filme que fez história!

Oscar 2025: Confira como foi a premiação que deu o primeiro Oscar para o Brasil:

Os vencedores das principais categorias da 97ª edição do Oscar, que teve como destaque o filme "Anora", que ficou com cinco estatuetas.

Melhor filme: "Anora"

Melhor diretor: Sean Baker, "Anora"

Melhor ator: Adrien Brody, "O Brutalista"

Melhor atriz: Mikey Madison, "Anora"

Melhor ator coadjuvante: Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Melhor atriz coadjuvante: Zoe Saldana, "Emilia Perez"

Melhor roteiro original: Sean Baker, "Anora"

Melhor roteiro adaptado: Peter Straughan, "Conclave"

Melhor filme internacional: "Ainda Estou Aqui" (Brasil)

Melhor filme de animação: "Flow"

Melhor documentário: "No Other Land"

Melhor edição: Sean Baker, "Anora"

Melhor figurino: Paul Tazewell, "Wicked"

Melhor maquiagem e cabelo: "A Substância"

Melhor canção original: Clement Ducol, Camille e Jacques Audiard, "El Mal", de "Emilia Perez"