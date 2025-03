Brasil conquista Oscar 80 anos após estrear na premiação; veja trajetória

O Brasil conquistou seu primeiro Oscar 80 anos após estrear na maior premiação de cinema do mundo, em 1945. O filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, levou a estatueta de melhor filme internacional e bateu concorrentes como "Emília Perez" e "Flow".

"Ainda Estou Aqui" também concorria na principal categoria da noite, a de melhor filme, mas o vencedor foi "Anora". Fernanda Torres foi indicada a melhor atriz, mas a estatueta foi para as mãos de Mickey Madison, também do filme "Anora".

Relembre a trajetória do Brasil no Oscar

Primeira indicação do país veio em 1945 na categoria de melhor canção original pelo musical "Brasil" (1944). O compositor Ary Barroso foi nomeado pela canção "Rio de Janeiro", composta ao lado do norte-americano Ned Washington, mas não saiu vencedor. O prêmio foi para "Swinging on a Star", de James Van Heusen.

'Orfeu Negro' Imagem: Divulgação

Brasil recebeu nova indicação 15 anos depois, mas de forma indireta. Em 1960, o filme "Orfeu Negro" (1959), baseado na peça "Orfeu da Conceição", de Vinícius de Moraes, venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro, mas, apesar de ser uma coprodução Brasil-Itália-França, de ser todo falado em português, ter música de Tom Jobim e Luís Bonfá e de ser estrelado por atores brasileiros, o longa é dirigido pelo francês Marcel Camus e foi indicado pela França, que levou a estatueta naquele ano.

Não demorou muito para o Brasil voltar ao Oscar, agora pelo filme "Pagador de Promessas" (1962). O longa de Anselmo Duarte, que rendeu ao Brasil sua única Palma de Ouro no Festival de Cannes, foi o primeiro filme que representou o país na categoria de melhor filme iInternacional, em 1963. Inspirado na peça homônima de Dias Gomes, a produção estrelada por Leonardo Villar e Glória Menezes é considerada um clássico do cinema nacional, mas foi desbancado no Oscar pelo longa francês "Sempre Aos Domingos", de Serge Bourguignon.

O filme 'O Pagador de Promessas' Imagem: Divulgação

Grande produtor de documentários, o Brasil entrou na competição a melhor longa documental somente em 1979, com "Raoni", dirigido por Luiz Carlos Saldanha e pelo belga Jean-Pierre Dutilleux. A produção retrata a luta do líder indígena Raoni pela cultura e território indígena, mas o vencedor foi "Scared Straight!".

Brasil voltou a figurar no Oscar em 1986 com "O Beijo da Mulher Aranha" (1985). O filme de Hector Babenco, baseado no romance de Manuel Puig, foi indicado nas categorias principais da premiação. A produção estrelada por Sônia Braga foi indicado a melhor filme, melhor diretor (Babenco), melhor roteiro adaptado e melhor ator para William Hurt —esta categoria foi a única vencida pelo longa.

Sonia Braga em 'O Beijo da Mulher Aranha' Imagem: Reprodução

Depois de um novo hiato, o Brasil retornou ao Oscar com "O Quatrilho" (1995). O longa de Fábio Barreto, baseado no romance homônimo de José Clemente Pozenato, e estrelado por Glória Pires e Patrícia Pillar, foi indicado a Melhor Filme Internacional na premiação de 1996. Naquele ano, quem levo a estatueta foi o holandês "A Excêntrica Família de Antônia", de Marleen Gorris.

Dois anos depois, Bruno Barreto, irmão de Fábio, levaria novamente o cinema brasileiro ao Oscar com "O Que é Isso, Companheiro?" (1997). Inspirado no livro homônimo de Fernando Gabeira, a produção foi indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro, mas perdeu a estatueta para a Holanda, que levou a melhor com "Caráter", de Mike Van Diem.

Fernanda Montenegro em 'Central do Brasil' Imagem: Reprodução

Ainda na década de 1990, o Brasil retornou ao Oscar com "Central do Brasil" (1998). Essa talvez tenha sido a passagem mais marcante até então do país pelo evento, com o longa dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Montenegro. Depois de levar o Urso de Ouro no Festival de Berlim 1998 e o Urso de Prata de melhor atriz para Fernanda Montenegro, além do Globo de Ouro e o Bafta de melhor filme internacional, a produção foi nomeada ao Oscar de melhor atriz e melhor filme internacional. Montenegro perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow, por "Shakespeare Apaixonado", enquanto o italiano " A Vida é Bela" levou a de melhor filme internacional.

A primeira e única indicação do país na categoria de melhor curta-metragem live action veio em 2001 por "Uma História de Futebol" (2000). Dirigido por Paulo Machline, a produção inspirada na infância de Pelé foi superado pelo mexicano "Quiero Ser"

Walter Salles voltou a figurar no Oscar em 2005 com "Diários de Motocicleta" (2004). Embora dirigida por um brasileiro, o longa é uma produção internacional e concorreu aos Oscars de melhor roteiro adaptado e melhor canção para "Al Otro Lado Del Rio", de Jorge Drexler. A produção perdeu a primeira estatueta para "Sideways - Entre Umas e Outras", mas venceu na de canção.

Cena do filme "Cidade de Deus" Imagem: Reprodução

Clássico do cinema brasileiro, "Cidade de Deus" (2002) foi lembrado pelo Oscar na edição de 2004. A produção foi indicada em quatro categorias principais: melhor direção (Fernando Meirelles), melhor roteiro adaptado (Bráulio Mantovani), melhor montagem (Daniel Rezende) e melhor fotografia (César Charlone), mas perdeu as três primeiras estatuetas para "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei", e a de fotografia para "Mestre dos Mares - O Lado Mais Distante do Mundo".

Em 2011, "Lixo Extraordinário" (2010), de João Jardim, Lucy Walker e Karen Harley, com ideia original de Angus Aynsley, foi indicado a melhor documentário. O longa acompanha o trabalho que o artista plástico Vik Muniz realizava com catadores de material reciclável do aterro do Jardim Gramacho, na Baixada Fluminense, mas o vencedor foi "Inside Job".

Juliano Salgado e Wim Wenders concorreram ao Oscar de melhor Ddcumentário por "Sal da Terra" (2014), sobre o fotógrafo Sebastião Salgado, em 2015. No entanto, o vencedor foi "Citizenfour".

Em 2016, o Brasil foi representado na categoria de melhor animação por "O Menino e o Mundo" (2014). A obra assinada por Alê Abreu concorreu com pesos pesados do cinema norte-americano, e quem levou a melhor foi "Divertida Mente", da Disney Pixar.

"Democracia em Vertigem" (2019), documentário dirigido por Petra Costa, sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, foi indicado a melhor documentário em 2020, mas quem levou a melhor foi "Indústria americana".