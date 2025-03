'Idiota' e mais: o que Seu Fifi contou para brothers no BBB 25

O Seu Fifi fez sua estreia no BBB 25 (Globo) na tarde de segunda-feira (3), dia em que a temporada chega exatamente à sua metade. Por meio de voto popular no Gshow, 6 participantes foram escolhidos para receberem mensagens do robô, revelando o que vem sendo dito sobre eles pela casa.

Quais foram as fofocas contadas pelo RoBBB e quem foi o responsável por cada fala

Diego Hypolito

Logo após o sorteio do CineBBB, o ginasta retornou para o quarto Anos 50, quando foi surpreendido pelo RôBBB. "Ei, Diego! Eu sou o Rob Seu Fifi, estou sempre por aqui! Escuta o que falaram de você na casa. 'Diego não é bobo, ele escuta tudo! Já reparei nele já. Ele fica perto para escutar''".

Seu Fifi ainda continuou: "Outra pessoa falou de você, Diego! Escuta aí: 'Amo o Diego, mas a postura dele não está maneira'".

Quem falou as coisas sobre Diego: A primeira fala foi de João Pedro; a segunda, foi ditada por Gracyanne

Guilherme

Seu Fifi apareceu para Guilherme e contou algumas fofocas ditas sobre o pernambucano. Guilherme estava conversando com Joselma no quarto, quando foi surpreendido pela dinâmica, que expôs duas conversas ao brother.

RoBBB Seu Fifi: "Guilherme, eu sou o RoBBB Seu Fifi. Escutei umas fofocas sobre você. O povo daí da casa gosta de falar, hein? Escuta aí: 'Vira a casaca muito fácil se a pessoa for lá e falar para ele que vai proteger ele'. Outra pessoa falou de você, escuta aí: 'Está tão perdido no cenário que tem que ficar, agora, comprando briga dos outros para poder aparecer no jogo'".

Quem falou as coisas sobre Guilherme: A primeira fala foi de Thamiris; a segunda, foi ditada por Camilla

Eva

Eva estava na sala quando foi pega de surpresa pelo Seu Fifi. A sister ficou em silêncio e se mostrou chocada enquanto ouvia as fofocas expostas na nova dinâmica do reality show.

RoBBB Seu Fifi: "Andei pela casa e escuta só: 'Eu acho a Eva mais venenosa que a Renata'. E teve mais gente falando, hein? 'Pra mim, elas são falsas desde o início. As conexões delas são todas rasas aqui dentro, todas feitas na base do interesse".

Quem falou as coisas sobre Eva: A primeira fala foi de Gracyanne; a segunda, foi ditada por Thamiris

Vitória Strada

Enquanto estava no Apê do Líder, a atriz recebeu a visita de Thamiris, que foi comentar sobre a nova dinâmica. Como Vitória estava se preparando para dormir, a sister não ficou sabendo sobre as fofocas do Seu Fifi.

No mesmo momento, RôBBB apareceu para a líder. "Olha o que eu escutei: 'A Vitória é idiota. Só pensa nela'. E não foi só essa pessoa que falou, não, hein? 'Acho a Vitória mais forçada que elas duas, e não é porque eu tô com ranço dela, não'"", afirmou Seu Fifi.

Quem falou as coisas sobre Vitória: A primeira fala foi de Thamiris; a segunda, foi ditada por Camilla

Renata

O robô "dedo-duro" expôs falas críticas a Renata. A sister ouviu os comentários atentamente, e mostrou desconfiar de Vitória Strada.

RoBBB Seu Fifi: "Renata, eu sou o RoBBB Seu Fifi. Estou sempre por aqui e, olha, vou te contar, hein? Duas pessoas aí da casa falaram de você e da sua dupla. Escuta aí: 'Ela vem como se fizesse parte do time, como se votasse nas mesmas pessoas, fica ouvindo a conversa e, depois, sai'. Outra pessoa falou isto aqui: 'As pessoas aqui, para ela, são conveniência para o jogo dela, para ela se aliar para ter força para não votarem nela. Eu sinto, no olhar da Eva, que o coração dela é muito verdadeiro, muito puro. Já a Renata, o coração dela é mais pedra, mais frio. Ela é calculista, ela sabe jogar. Só que, uma hora, o jogo dela vai se quebrar. Uma hora a máscara dela cai. O jogo dela está me incomodando porque vejo que é um jogo forçado, falso. Não sinto um jogo verdadeiro'".

Quem falou as coisas sobre Renata: A primeira fala foi de Aline; a segunda, foi ditada por Delma

Aline

A ex-policial foi a última a receber a fofoca do robô. "Hoje é a pessoa que mais merece voto, e eu ADORO ela! Uma coisa é gostar dela, outra coisa é achar ela uma jogadora ruim. Quero que o público tire ela! Essa mulher... num dá com ela! Não engulo ela, véi! Pensei que tava errado sobre achar que ela gosta de aparecer... Mulher é cena demais!".

Quem falou as coisas sobre Aline: A primeira fala foi de Gracyanne; a segunda, foi ditada por João Gabriel

