Vinícius acalma Diego após treta com Vilma no BBB 25: 'Vai passar'

Vinícius conversou com Diego e acalmou o brother após a treta com Vilma no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em um papo com Vinícius e Aline na manhã de segunda-feira (3), Diego lamentou os votos em Vilma para o 7º Paredão. De madrugada, a estudante de Nutrição criticou o jogo do ginasta e o chamou de "falso".

Aline pediu para Diego "parar de agonia": "Não se preocupa com isso não, respira fundo. A dona Vilma está triste com você, você já falou."

Vinícius complementou a amiga: "Vai passar. A Vilma já teve embates maiores com a Camilla e a Thamiris, e depois sempre ficava brincando com elas. Isso passa, Di."

Com o Poder Pirata, Diego tirou o voto de João Gabriel e votou duas vezes em Vilma. A sister foi uma das mais votadas pela casa, não se salvou na Prova Bate-Volta e foi emparedada.

Na noite de domingo (2), Diego procurou Vilma para se explicar, mas a sergipana não quis ouvi-lo: "Você está sendo falso comigo. Eu te trato bem e você votou em mim duas vezes. Eu nunca votei em você. Foi uma decepção e eu encaro isso como falsidade."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas