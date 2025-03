BBB 25: Seu Fifi exibe comentários negativos feitos por brothers para Aline

Aline foi a última a receber uma fofoca de RoBBB Seu Fifi no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No quarto Anos 50, a sister ouviu comentários negativos sobre ela ditos por outros participantes. Aline especulou que João Gabriel ou João Pedro sejam os responsáveis pela fala.

RoBBB Seu Fifi: "Aline, eu sou o RoBBB Seu Fifi. Tenho escutado aí umas fofocas na casa. Olha o que falaram de você, Aline: 'Hoje é a pessoa que mais merece voto. Eu adoro ela, mas uma coisa é gostar dela e outra coisa é achar ela uma jogadora ruim'. E teve mais gente que falou de você, hein? 'Eu quero que o público tire ela. Essa mulher não dá com ela não, hein. Eu não engulo ela. Véi, eu achei que eu estava errado sobre eu achar que ela gosta de aparecer. Sei lá, essa mulher é cena demais'".

Aline: "Quem fala 'véi' são os Joãos. (...) Olha, pra começar, está todo mundo aparecendo. Tem um bocado de câmera dentro da casa, né? Então aparecer é algo natural. São os Joãos".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas