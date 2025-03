'BBB 25': Seu Fifi estreia nesta segunda; veja quem o público escolheu para ouvir uma fofoca

O Big Brother Brasil 25 ganha um novo elemento de entretenimento nesta segunda-feira, 3, com a estreia oficial do RoBBB Seu Fifi. O robô fofoqueiro, que já vinha agitando as redes sociais, finalmente irá revelar as fofocas que ouviu ao longo dos últimos dias.

Os escolhidos pelo público para ouvirem as revelações de Seu Fifi foram: Vitória Strada, Diego Hypolito, Renata, Eva, Aline e Guilherme.

A dinâmica foi explicada por Tadeu Schmidt no programa ao vivo. Segundo o apresentador, o público teve a missão de escolher, por meio de uma enquete no site do Gshow e no aplicativo do reality, quais participantes iriam escutar o que foi falado sobre eles dentro do jogo. No domingo, 2, a votação foi encerrada, e os seis brothers mais votados foram anunciados.