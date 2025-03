Sincerão pode salvar sister de rejeição? Veja o que diz parcial UOL do BBB

O Sincerão de segunda-feira (3) do BBB 25 expôs para toda a casa os autores das falas reproduzidas pelo Seu Fifi. Uma parcial da enquete UOL mostra se isso terá impacto no resultado do sétimo Paredão do programa, disputado entre Camilla, Renata e Vilma.

O que diz parcial UOL

Às 23h10, cerca de uma hora após o fim da dinâmica, Camilla continua liderando com folga a enquete como a nona eliminada. A trancista aparecia com 86,02% dos votos.

Em um distante segundo lugar, Renata somava 9,22%. Em terceiro, Vilma tinha apenas 4,76% dos votos.

A mais votada das sisters será eliminada pelo público na terça-feira de Carmaval (4).

