Diego se arrepende de voto em Vilma no BBB 25: 'Representa minha mãe'

Na madrugada de segunda-feira (3), Diego conversou com Aline e afirmou estar arrependido de votar duas vezes em Vilma na formação do 7º Paredão.

O que aconteceu

Vilma chamou Diego de "falso" e disse que que o atleta lhe deu "uma punhalada pelas costas". Segundo a mãe de Diogo Almeida, o brother se mostrou carinhoso e depois a prejudicou no jogo.

Diego desabafou sobre o assunto com Aline: "Eu poderia ter ido em outra pessoa."

Por sua vez, a policial pontuou: "Se você não tivesse votado nela, você teria votado na Camilla, certo? As duas iriam de qualquer jeito, você só não teria chateado a dona Vilma. Para ela foi uma decepção."

O atleta argumentou que tem um carinho por Vilma, pois ela tem a idade próxima à de sua mãe: "A dona Vilma tem um peso importante para mim por uma questão muito clara: ela representa minha mãe aqui. É uma senhora de 68 anos de idade, que eu tenho um carinho independentemente de ser ou não do meu grupo."

