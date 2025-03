Ator diz que não sabia o que era ditadura antes de 'Ainda Estou Aqui'

Guilherme Silveira, 14, interpretou Marcelo Rubens Paiva em "Ainda Estou Aqui", premiado com o Oscar de melhor filme internacional ontem.

Antes do filme, Guilherme diz que não fazia ideia do que havia sido o período da ditadura militar. "Eu conhecia esse nome, 'Ditadura Militar do Brasil', mas eu não sabia muito bem de nada e nas gravações do filme eu continuei sem saber, porque eles tiravam o roteiro e a gente interpretava improvisando", disse em entrevista a Splash.

Graças à produção, ele soube mais da história do país e contou que conversou com a avó sobre o período ditatorial. "Aí eu descobri quando começou [a ditadura], o que foi isso, pelo que o Brasil passou naquele momento, foi uma época muito difícil realmente. Descobri também sobre a Eunice e o Rubens, sobre o que essa família passou".

Oscar na Sapucaí

O ator estava na Sapucaí na hora da premiação, ao lado de Humberto Carrão, Olívia Torres e Amanda Gabriel, preparadora de elenco. "Na hora que ganhou, todo mundo saiu do chão, começou a gritar, aí voou o copo para o alto, todo mundo começou a dançar, pular, cantar um monte de música... E eu vou te falar que ainda não caiu a ficha direito".

Eu acho que nunca vai cair, porque é uma coisa tão grande que eu não consigo nem imaginar o que é direito. Ganhou, foi o primeiro filme brasileiro a ganhar o Oscar! Guilherme Silveira em entrevista a Splash

Ele ainda não conseguiu falar com os atores que estavam na premiação, nem com Walter Salles. "Não deu tempo ainda. Eu estava no Carnaval, depois eu fui ver o desfile, que acabou às 5h. A gente voltou para casa, dormi e acabei de acordar. Por isso que estou com uma leve cara de sono", confidenciou à reportagem.

"Ainda Estou Aqui" foi a estreia de Guilherme, que foi descoberto na praia. Ele estava na praia do Leblon quando foi abordado por um representante do filme, que o convidou para um teste. Na época, ele tinha 11 anos, e preenchia o principal requisito da produção: era uma criança com cara de anos setenta.

Agora o estudante quer seguir na atuação. "Como esse foi o meu primeiro filme, foi meio para eu descobrir se era um trabalho legal, se era um ramo legal. E eu vi realmente que era um trabalho legal, que eu gostava de fazer, de interpretar o Marcelo, de interpretar outras pessoas, de dar vida a um filme, ajudar a dar vida a um filme. E é uma coisa que eu gostei muito".

Ainda mais com esses atores e atrizes maravilhosos, e o Walter também, todo mundo da produção, que me ajudou a ficar mais descontraído no set, me ajudou a conseguir atuar melhor. Eles faziam várias piadinhas, então eu ficava solto no set e aí eu conseguia atuar bem. Guilherme Silveira

As aulas do estudante já voltaram, e a repercussão do filme mudou até a forma como ele é chamado pelos colegas. "Os meus amigos me chamam de 'Ainda Estou Aqui', não me chamam mais de 'Guilherme', falam 'Ainda Estou Aqui, vem aqui rapidinho'".