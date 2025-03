Após 50 dias, quem ainda não enfrentou o Paredão do BBB 25?

O BBB 25 (Globo) chegou à metade do programa. No entanto, até o momento, sete pessoas nunca tiveram a sensação de enfrentar um Paredão. Confira:

Eva

Imagem: Reprodução/Globoplay

A bailarina e sua dupla, junto com Diego e Daniele, foram as mais votadas da casa no 2º Paredão. Os Líderes Diogo e Vilma foram responsáveis pelo desempate, e livraram as dançarinas.

João Gabriel

Imagem: Reprodução/Globoplay

O goiano nunca chegou perto de um Paredão. Até o momento, João Gabriel segue ileso.

João Pedro

Imagem: Reprodução/Globoplay

Assim como o irmão, João Pedro também passou despercebido pelos adversários. Ele nunca foi indicado de nenhuma maneira.

Joselma

Imagem: Reprodução/Globoplay

A pernambucana foi indicada ao 2º Paredão por Contragolpe de Edilberto e Raissa. Ela se salvou com a prova Bate-Volta.

Maike

Imagem: Reprodução/Globoplay

Maike foi indicado ao 7º Paredão por Vinícius, através do Poder do Desafio. No entanto, ele se salvou com a prova Bate-Volta.

Thamiris

Imagem: Reprodução/Globoplay

A sister foi colocada no 6º Paredão por Diogo, através do Big Fone. Camilla a tirou da berlinda com o Poder Curinga.

Vinícius

Imagem: Reprodução/Globoplay

O brother chegou a ir para o 3º Paredão por Contragolpe. Ele conseguiu escapar com a prova Bate-Volta.

