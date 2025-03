Guerreiros, demônios e magia: 5 animes no estilo 'Demon Slayer'; saiba mais

Enquanto "Demon Slayer" não retorna com o filme "Castelo Infinito", os fãs estão ávidos por mais aventuras de guerreiros fraternais enfrentando criaturas do mal. Splash reuniu aqui uma lista de animes para quem é fã de "Demon Slayer" e quer assistir a algum outro anime.

"The Elusive Samurai"

Tokiyuki é jogado no meio da guerra em "The Elusive Samurai" Imagem: Reprodução/CloverWorks

Em 1333, a cidade de Kamakura sofreu um golpe militar. O clã Hojo foi derrubado após uma traição do general de guerra Ashikaga Takauji. Todos os membros da família foram cruelmente assassinados, menos um: o príncipe Tokiyuki. Ele, que tem o dom de fugir com facilidade, é recrutado pelo monge Yorishige para ser um general de guerra capaz de derrubar Ashikaga.

Esse anime foi uma das surpresas de 2024. Não só a história é muito interessante (e baseada em fatos reais), mas toda a batalha de Tokiyuki para retomar a seu trono é bastante emocionante. Ainda que seja uma obra com pé no chão, o anime dá um ar de fantástico às situações, como se fossem vistas pelo olhar de uma criança, o que dá um charme todo especial ao anime.

Onde assistir Crunchyroll (dublado e legendado)

"Hell's Paradise: Jigokuraku"

Anime 'Hell's Paradise' Imagem: Reprodução/Crunchyroll

Gabimaru é capturado pela Justiça e sentenciado à morte por decapitação. No entanto, Gabimaru recebe uma proposta quase irrecusável: ele se livrará da pena de morte se for à ilha Paraíso para encontrar um elixir da imortalidade.

"Hell's Paradise" tem um começo surpreendente, principalmente pela forma como apresenta Gabimaru. Tal qual "Demon Slayer", este é um anime que conquista no primeiro episódio. O espectador mergulha naquele universo bem animado e cheio de personagens interessantes.

Onde assistir Crunchyroll e Netflix (dublado e legendado)

"Kemono Jihen"

Anime 'Kemono Jihen' Imagem: Reprodução/Ajia-do Animation Works

Um evento horrível acontece em uma vila distante nas montanhas e o detetive Inugami é convocado para investigar. O profissional recebe a ajuda do jovem Kabane Kusaka, um rapaz misterioso que, na verdade, vem de uma linhagem de criaturas sobrenaturais.

A história tem todos os elementos que atraem os fãs de "Demon Slayer": de criaturas sobrenaturais a protagonistas de personalidade bem marcante. "Kemono Jihen" não é exatamente o anime mais popular do mundo, mas ele tem fãs fiéis e inclusive pode ser visto com dublagem em português, o que facilita acompanhar.

Onde assistir Crunchyroll (dublado e legendado)

"Dororo"

Anime 'Dororo' Imagem: Reprodução/Tezuka Production/MAPPA

Hyakkimaru foi amaldiçoado na infância e teve várias partes de seu corpo oferecidas aos demônios para seu pai prosperar na vida. Ele foi encontrado por um bom homem que cuidou dele e lhe deu membros artificiais. Hyakkimaru atravessa o Japão em busca dos demônios do pacto para recuperar as partes de seu corpo. "Tá, mas e quem é Dororo do título?" Ele é um garoto que faz amizade com Hyakkimaru e o ajuda a encontrar sua humanidade.

Ainda que ambientado em um período histórico bem anterior à Era Taisho de "Demon Slayer", "Dororo" apresenta muitas semelhanças com o anime dos caçadores de demônios. As lutas e a animação são excelentes em "Dororo", e a relação quase familiar entre Hyakkimaru e Dororo é um ponto positivo para quem gostou dos laços formados por Tanjiro e seus amigos.

Onde assistir Prime Video (legendado)

"Fullmetal Alchemist: Brotherhood"

Anime 'Fullmetal Alchemits Brotherhood' Imagem: Reprodução/Bones

Após perderem a mãe, os jovens irmãos Edward e Alphonse tomam uma decisão perigosa: realizar um ritual de transmutação humana para trazê-la de volta à vida. Tudo dá errado. Edward perde uma perna e um braço, já Alphonse perdeu seu corpo inteiro e tem a alma selada em uma armadura. O tempo passa e, agora, eles estão em busca da Pedra Filosofal, item mágico que pode trazê-los de volta ao normal.

Onis não são inimigos, nem ser maléfico vestido de Michael Jackson e, sim, uma poderosa e influente estrutura militar. "Fullmetal Alchemist: Brotherhood" tem a mesma energia de "Demon Slayer" por ter dois irmãos que buscam uma vida melhor. Enquanto Tanjiro é um pouco certinho demais como protagonista, nesse anime o mais forte dos irmãos é o baixinho invocado que odeia ser lembrado de sua baixa estatura.

Onde assistir Crunchyroll e Netflix (legendado)