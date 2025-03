Aline passa por nova transformação de visual no BBB 25; confira o resultado

Dias depois de retirar suas tranças, Aline, 32, decidiu mudar novamente o visual no BBB 25.

O que aconteceu

Com a ajuda de Camilla, a ex-policial militar fez tranças nagô. Fora da casa, a carioca possui um salão improvisado em um dos quartos de sua casa desde 2020, onde passa, em alguns dias, mais de 10h em pé trabalhando como trancista.

Enquanto o cabelo de Aline ganhava forma, muitos brothers elogiaram o trabalho da trancista. "Cara, a Camilla é muito rápida. Ela já está terminando as tranças", comentou Daniele Hypolito.

De acordo com Camilla, em algumas pessoas a trança pode durar cerca de um mês. "Em mim dura uns 15 dias", afirmou Aline. Para manter o desejo das tranças, a trancista afirma que trabalha com gel ou pomada transparente.

Encantada com o resultado, Aline foi mostrar o novo visual para seus colegas de confinamento, que ficaram igualmente impressionados com o talento de Camilla. Guilherme ainda recordou que a carioca nem mesmo fez curso mas, sim, aprendeu vendo vídeos e praticando.

BBB 25: Camilla faz tranças nagô em Aline Imagem: Reprodução/Globoplay

Nas redes sociais, o público também elogiou a habilidade da carioca. "Que trança mais linda, meu Deus", afirmou uma internauta do X.

a trança que a camilla tá fazendo na Aline tá linda dms meu deus -- oli (@comentaoli) March 3, 2025

Camilla é talentosíssima, olha essa trança linda que ela tá fazendo na Aline #BBB25 -- Marcella (@__marcellac) March 3, 2025

a cams fazendo trança na aline, ela é muito prestativa isso ninguém pode negar #bbb25 -- ☆ (@yooshidae) March 3, 2025

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas