'Ainda Estou Aqui': Oscar faz mundo ver Brasil como parceiro, diz Isa Faria

O Oscar de Melhor Filme Internacional para 'Ainda Estou Aqui' traz mais visibilidade para a indústria cinematográfica brasileira e faz o mundo enxergar o Brasil como potencial parceiro em futuras produções, afirmou a crítica de cinema Isabella Faria no UOL News desta segunda-feira (3).

O que a gente conseguiu com essa vitória é visibilidade. Nosso cinema nacional agora está na boca do povo. Conseguimos, estamos no Panteão das premiações.

O mundo todo está olhando para a gente agora, como um país que faz um cinema nacional bom. E não é de hoje, obviamente, mas agora, com esse reconhecimento, o mundo está olhando para a gente como uma indústria cinematográfica séria, de boa qualidade, e como potenciais parceiros para outros filmes.

Isabella Faria, crítica de cinema

Para Isa Faria, o reconhecimento de 'Ainda Estou Aqui' com o Oscar pode abrir portas para coproduções.

Eu digo que a coprodução faz milagres. A coprodução é o passado do nosso cinema e é o futuro do nosso cinema também. Coprodução no sentido de juntar vários filmes, a vaquinha cinematográfica, para fazer uma produção.

'Ainda Estou Aqui', por exemplo, é coprodução francesa. Então, isso dá um gás para a gente perante o mundo. A partir do momento que mundo vê a gente ganhando um Oscar, eles falam: 'acho que dá para fazer um filme, acho que dá para trazer atores e atrizes brasileiros, diretores, para adentrarem em um mundo cinematográfico estadunidense, americano, europeu.

Isabella Faria, crítica de cinema

Não que nós precisemos de uma validação, de um prêmio estrangeiro. Claro que não. Mas mais visibilidade significa que a indústria cinematográfica brasileira girando, significam mais filmes. Significa mais emprego para uma área que não é valorizada ainda aqui no Brasil.

Isabella Faria, crítica de cinema

A crítica de cinema destaca que o Oscar de Melhor Filme Internacional deve ser visto como uma grande conquista, que não deve ser ofuscada pela perda da estatueta nas categorias Melhor Filme e Melhor Atriz, que tinha Fernanda Torres como uma das indicadas.

Foi uma noite muito satisfatória. Primeiro, obviamente, com 'Ainda Estou Aqui' ganhando [na categoria] Melhor Filme Internacional. Algo histórico, algo maravilhoso, que a gente não deve se abalar por esse gostinho agridoce que a gente teve perdendo nas duas outras categorias.

A gente não pode cair nessa armadilha. Foi maravilhoso.

Isabella Faria, crítica de cinema

