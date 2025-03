Os fatores que consagram vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar 2025

Enquanto rojões e panelaços são escutados pelas janelas das cidades brasileiras, "Ainda Estou Aqui" está se acomodando na prateleira de cima do cinema mundial. Ganhar o prêmio de melhor filme Internacional no Oscar, após ser indicado em três categorias, se todo louco uma espécie de obrigação.

Essa consagração veio, basicamente, na somatória de quatro fatores. Três são muito importantes e devem ser exaltados. A força da história de vida de Eunice Paiva, a quem Walter Salles dedicou o prêmio em seu discurso de agradecimento; a extrema qualidade do filme; e a maneira intensa com a qual Fernanda Torres somou a seu grande desempenho na tela uma muito empenhada campanha, viajando o mundo para fazer essa história ser vista pelo maior número de pessoas possíveis. E, no caso, o maior número de votantes do Oscar.

O aspecto midiático da vitória ganha ares de Copa do Mundo e cria reações curiosas. Na internet, as pessoas falam até numa "vingança" ou numa "retaliação" pelo Oscar que Fernanda Montenegro deveria ter vencido no lugar de Gwyneth Paltrow em 1999, dirigida pelo mesmo Walter Salles.

Também dispara previsões de uma nova era no cinema brasileiro, algo que, na verdade, depende de muito mais coisa do que uma estatueta da Academia. Mas certamente teremos uma nova era para Fernanda Torres, Selton Mello e todo o elenco que pode realmente almejar voos muito mais altos.

Para Walter Salles, o prêmio é mais um numa carreira Internacional de muito impacto, que às vezes os brasileiros não enxergaram com toda a sua dimensão pelo estilo discreto do cineasta.

Por fim, o quarto fator determinante na conquista é aquele que os fãs brasileiros não vão gostar de ouvir. Talvez atrapalhe um pouco esse clima glorioso, mas a verdade é que o caminho ficou muito mais fácil depois que as declarações de Karla Sofía Gascón implodiram a candidatura de "Emilia Pérez". Se o Oscar fosse entregue em janeiro, uma ou duas semanas após o Globo de ouro fatalmente levaria o prêmio de filme internacional. Mas agora, é do Brasil!

Oscar 2025: confira como foi a premiação que deu a 1ª estatueta ao Brasil

Os vencedores das principais categorias da 97ª edição do Oscar, que teve como destaque o filme "Anora", que ficou com cinco estatuetas.

Melhor filme: "Anora"

Melhor diretor: Sean Baker, "Anora"

Melhor ator: Adrien Brody, "O Brutalista"

Melhor atriz: Mikey Madison, "Anora"

Melhor ator coadjuvante: Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Melhor atriz coadjuvante: Zoe Saldana, "Emilia Perez"

Melhor roteiro original: Sean Baker, "Anora"

Melhor roteiro adaptado: Peter Straughan, "Conclave"

Melhor filme internacional: "Ainda Estou Aqui" (Brasil)

Melhor filme de animação: "Flow"

Melhor documentário: "No Other Land"

Melhor edição: Sean Baker, "Anora"

Melhor figurino: Paul Tazewell, "Wicked"

Melhor maquiagem e cabelo: "A Substância"

Melhor canção original: Clement Ducol, Camille e Jacques Audiard, "El Mal", de "Emilia Perez"