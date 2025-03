50 dias de BBB: 5 fatos que fizeram o programa valer a pena

Oficialmente na metade do tempo de confinamento, o BBB 25 já contou com inúmeras dinâmicas e acontecimentos que marcaram os 50 dias de programa. Pensando nisso, Splash separou os cinco maiores fatos que fizeram com que o reality show valesse a pena — até agora.

Almoço televisionado

BBB 25: Brothers definem quem receberá as consequências do almoço Imagem: Reprodução/Globoplay

No final de janeiro, a casa foi surpreendida com uma nova dinâmica. Para acabar com o clima harmonioso do confinamento, a produção surpreendeu ao oferecer um almoço especial para quem atendesse o Big Fone.

Eva foi a participante mais rápida para receber a ligação e pôde escolher alguns convidados, além de Renata, para degustarem a refeição. Felizes que iriam saborear uma comida escolhida especialmente por Ana Maria Braga, as bailarias, Maike, Gabriel, Joselma e Guilherme nem imaginaram o que aquele presente poderia custar.

Enquanto isso, na casa, os participantes ficaram confusos ao ver que o almoço estava sendo transmitido na sala. Sem entender o motivo, todos permaneceram assistindo a conversa que rolava durante o almoço.

Ao final da refeição, os jogadores privilegiados tiveram que discutir entre si e decidir em consenso quais brothers do confinamento receberiam algumas consequências. Nesta hora, muitos comentários polêmicos foram ditos, o que fez com que os participantes que estavam assistindo do telão se chocassem.

Prova de Resistência

BBB 25: Terceira Prova do Líder é de resistência Imagem: Reprodução/Globoplay

Dentre todas as dinâmicas de resistência que já ocorreram desde o início do programa, uma ultrapassou 20 horas. Na disputa pela terceira liderança da temporada, quando a casa ainda estava dividida por duplas, eles foram divididos entre duas dinâmicas complementares.

Enquanto alguns ficaram no provodrômo, privados de tudo, outros permaneceram no jardim do confinamento, com direito de ir ao banheiro e se alimentarem. Maike e Gabriel foram os últimos a deixarem a disputa, se consagrando líderes.

Tá Com Nada

BBB 25: Participantes entram no Tá Com Nada Imagem: Reprodução/Globoplay

Após a ida de Gracyanne Barbosa para o Quarto Secreto, seu retorno foi marcado pela dinâmica do freeze. Nela os participantes precisavam ficar parados como estátuas — algo que não aconteceu. Como consequência a casa foi pela primeira vez para o Tá Com Nada.

Diante da restrição alimentar, Joselma cogitou apertar o botão de desistência do programa. Em lágrimas, ela foi amparada por Diego Hypolito, que tentou acalmar a participante.

Com medo de reviver os maiores traumas de seu passado, ela afirmou: "Tomara que eu vá para o Paredão e o povo me tire. Eu quero sair daqui. Eu vou querer sair daqui, eu me conheço. Não vou aguentar, não. Vou nada! Eu prefiro sair daqui levantando o meu coração. Não quero ficar mais, não. Eu vou desistir".

Preocupado com a sogra, Guilherme também tranquilizou Joselma, que logo mudou de ideia e seguiu no jogo. Depois de alguns dias que os participantes saíram do Tá Com Nada, não demorou muito e eles entraram novamente, após exceder o limite do Vacilômetro.

Mostro Cadeado

Eva recebeu de Mateus o Castigo do Monstro desta semana Imagem: Reprodução/Gshow

Depois de Castigos do Monstro relativamente tranquilos, os confinados foram surpreendidos com o Monstro do Cadeado. Após Mateus vencer a Prova do Anjo, ele escolheu Eva para vestir uma fantasia e ficar presa em um cercado trancado. A sister só poderia sair do local, caso encontrasse a chave certa do cadeado, colocada entre mais de 1.300. Na primeira vez que foi colocada no local, a bailarina passou mais de 8h tentando sair de lá. Ainda que a intenção não fosse ser um monstro de resistência, a produção aliviou para Eva, ao liberá-la depois desse tempo. Nas outras vezes que retornou para o castigo, a sister teve mais facilidade para sair, visto que tinham bem menos chaves.

Barrada do Baile

BBB 25: Daniele monta quebra-cabeça após 'Barrados no Baile' Imagem: Reprodução/Globoplay

Uma das grandes novidades da edição, desde que a Festa do Líder retornou, os participantes conheceram uma nova dinâmica: o Barrado do Baile. Nela, o líder deve escolher alguém para ficar de fora de sua festa.

No entanto, o jogador escolhido ainda recebe a chance de retornar para a celebração. Após cumprir uma dinâmica, ele pode voltar para festa. Caso não cumpra, deve permanecer em um quarto, apenas com pão e água.

Durante a Festa do Líder de Eva, Vitória foi a participante escolhida para ficar de fora. A sister precisou montar um quebra-cabeça de 300 peças para retornar.

Na primeira vez, Daniele teve que montar o mesmo quebra-cabeça, mas não conseguiu terminar. Depois de mais de cinco horas tentando, a sister retornou para a casa após o fim da festa.

Já Vitória surpreendeu a todos! Com uma grande torcida nas redes sociais, a sister separou estrategicamente cada peça e concluiu o desafio em pouco mais de duas horas.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas