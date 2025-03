Walter Salles em torcida para o Oscar: 'Eu gostaria que fosse para Nanda'

Walter Salles chegou Dolby Theatre, em Los Angeles, e revelou o que espera da cerimônia do Oscar 2025.

O que aconteceu

Salles declarou torcida para Fernanda Torres, sua parceira em "Ainda Estou Aqui". Em entrevista à GloboNews, o diretor espera que, pelo menos, o longa leve melhor atriz: Se tiver que escolher um prêmio só, eu gostaria que fosse para Nanda (...). Porque a Nanda, na verdade, levou o filme, ela é o filme, é a alma do filme. Então, se puder ser para ela, vou ficar tão feliz".

O cineasta citou também outros filmes da 97ª edição do prêmio que conquistaram a sua atenção, como A Semente do Fruto Sagrado e a animação Flow. O cineasta evitou revelar quais os seus favoritos da categoria de melhor filme, mas contou quais adoraria ver na categoria: "O filme [de Mohammad Rasoulof] mostra um momento que a sociedade civil do Irã está em choque, ele merecia estar em Melhor filme. E outro filme que eu adorei é uma animação que se chama Flow."

"Ainda Estou Aqui" ainda concorre a duas outras categorias. A obra de Walter Salles foi indicada a melhor filme e melhor filme internacional.

