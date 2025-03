Após explosão, SpaceX de Musk recebe autorização para teste de megafoguete

A SpaceX (empresa espacial de Elon Musk) tem planos de fazer um novo teste com o Starship nesta segunda, após explosão ocorrida em janeiro. Megafoguete da empresa, no futuro, deve ser usado para missões em direção à Marte.

O que aconteceu

SpaceX marcou novo teste com o Starship para segunda-feira pela manhã. A janela de lançamento abre às 8h30 (horário de Brasília), e lançamento deve ocorrer da Starbase, no Texas (EUA).

Data vem após aprovação da FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA). Em comunicado, a autoridade de voo dos EUA informou que a SpaceX cumpriu todos os requisitos de segurança para um voo suborbital de teste.

Após concluir a investigação sobre a perda do Starship no início do seu sétimo teste de voo, várias mudanças de hardware e operacionais foram feitas para aumentar a confiabilidade da etapa superior

SpaceX em nota sobre a missão desta segunda-feira

Em 16 de janeiro, uma falha fez explodir um dos motores do Starship em um voo de teste. Como consequência da explosão, dezenas de voos comerciais tiveram de ser desviados para outros aeroportos para evitarem destroços. Até então, empresa não podia executar testes com este "mega foguete".

A missão em que houve a explosão foi considerada parcialmente um sucesso. Nela, a SpaceX conseguiu recuperar o booster (propulsor); no entanto, um incêndio em um dos motores da etapa superior do foguete.

O Starship é o maior e mais poderoso foguete já construído, e é peça-chave para as ambições de Musk de colonizar Marte. Além disso, a agência espacial americana Nasa espera utilizar uma versão modificada do foguete como um módulo de alunissagem para suas missões tripuladas Artemis para retornar à Lua.

A missão desta segunda tem o mesmo objetivo da anterior. Chamado de missão Flight 8 (trata-se da oitava missão de lançamento do Starship), a ideia é lançar o foguete e tentar aterrissar os propulsores. Haverá tentativa de implantar quatro cargas úteis (simulacros de satélites da SpaceX) durante a trajetória suborbital.

*Com informações da AFP e do Space.com