Vilma passa mal e é liberada do Castigo do Monstro por médico; veja o resumo

A madrugada deste domingo, 2, foi de tensão no BBB 25. O Castigo do Monstro se tornou alvo de preocupação entre os brothers, com Vilma demonstrando mal-estar na dinâmica. A estudante de nutrição deveria permanecer em pé no gramado, saindo apenas para revezar com Maike, também indicado por Vinícius, Anjo da semana. No entanto, a pressão foi demais para a carioca de 68 anos.

Vilmoca mostrou dificuldades no Monstro

Após ser escolhida para o Castigo do Monstro por Vinicius, Vilma demonstrou dificuldade em executar a dinâmica. Ela e Maike precisaram se vestir de Paredão e revezar como sentinelas em um muro na área externa da casa.

Vilma passa mal e recebe ajuda

Depois de algumas horas, Vilma passou mal e recebeu a ajuda de João Pedro e João Gabriel. Os brothers que estavam na área externa da casa também ajudaram a sister afrouxando a fantasia e chamando a produção do programa. O Big Boss pediu que eles levassem a sister para atendimento no Confessionário.

Vinícius chora após mal-estar de Vilma

Vinicíus chorou após o mal-estar de Vilma e desabafou com os brothers sobre os sentimentos em relação ao ocorrido. "Me dói muito ver que foi por mim que ela ficou nessa situação, por causa do jogo". Aline consolou o amigo.

Estratégias para o Paredão

Aline e Vinícius falaram sobre as movimentações da casa para a formação do Paredão. Os dois acreditam que se Renata for para a berlinda e tiver o direito do contra-golpe, indica Camilla. Sem saber que pode colocar alguém direto no Paredão, Vinícius confessa que está inclinado em indicar Vilma.

Produção do programa intervém no Monstro

Vilma passou alguns minutos no Confessionário para atendimento. Momentos depois, o Big Boss avisou que, por recomendação médica, ela estava liberada do Castigo e cumpriria a dinâmica apenas com a fantasia de Paredão. Maike deveria assumir o posto na área externa quando a música tocar.