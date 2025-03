Vilã de 'Senhora do Destino': Quem era Nazaré Tedesco no The Masked Singer?

Nazaré Tedesco foi desmascarada no The Masked Singer Brasil Imagem: Globo Colaboração para Splash, em São Paulo 02/03/2025 17h59 O The Masked Singer Brasil chegou ao fim para mais um participante. Desta vez, a eliminada foi Nazaré Tedesco. A vilã mais amada do país foi desmascarada neste domingo (2) após não ter sido salva pelos jurados. E quem estava por trás da fantasia da personagem de "Senhora do Destino" era Nany People. Estou muito emocionada e agradecida. Hoje pude cantar na televisão. O seu sonho é viável, é possível, porque tem pessoas como Fafá, que permitem que você seja quem você é

disse Nany, emocionada Nany People já vinha sendo apontada pelo júri como a voz por trás de Nazaré. No oitavo episódio, ela cantou "O Mundo é um Moinho", sucesso de Cartola.