Vencedores, cineastas iranianos quase ficam de fora do Oscar por visto

Os vencedores da categoria de melhor animação em curta-metragem quase não puderam ir para o Oscar, por conta de complicações com o visto de entrada nos Estados Unidos.

O que aconteceu

"In The Shadow of the Cypress" venceu na categoria de melhor animação em curta-metragem. O desenho segue um antigo capitão que precisa lidar com estresse pós-traumático enquanto vive isolado com sua filha, em uma casa perto do mar.

Os cineastas Hossein Molayemi e Shirin Sohani tiveram vistos aprovados para os EUA horas antes da premiação. Iranianos, a dupla já tinha abandonado as esperanças de participar do prêmio, mas conseguiram o visto horas antes do vôo. "Isso é um milagre", falaram sobre a vitória.

Sem falar inglês muito bem, chegaram com o discurso em mãos, mas ainda assim se enrolaram. Os cineastas subiram ao palco com um celular em mãos, mas se enrolaram na leitura, com um atropelando o outro e se confundindo. O resultado foi um momento fofo de nervosismo pela vitória.

Grande noite do cinema, o Oscar acontece neste domingo (02), a partir das 21h (Horário de Brasília). A transmissão acontece via streaming na Max, e na TV pela TNT e Rede Globo.