Trisal, Golden Shower e Fetiche: os papos +18 da semana no BBB 25

Próximo a completar 50 dias, o BBB 25 (Globo) continua a todo vapor. Diogo Almeida foi o eliminado da semana, mas foi o principal personagem dos assuntos "para maiores" - dentro e fora da casa.

Confira os momentos +18 da semana

Fetiche em pés

Um dia após a eliminação ator, Vitória Strada lembrou que ele havia comentado ter fetiche em pés. "Era o Diogo que falou que tinha fetiche em pé? [...] Nesse dia que a gente tava falando, que a Giovanna falou de lamber o sovaco, a gente tava no quarto, o Diogo tava lá. Ele falou de algum fetiche dele."

Maike questionou. "Você falou fazer xixi em pé?"

Vitória explicou. "Eu falei, fetiche em pé. Vocês estão pensando em coisas demais."

Maike comentou. "Ah, mas fetiche em pé, mano. [...] Muita gente, muita, muita gente."

Golden shower

No mesmo papo, Camilla fez uma revelação. A trancista contou que lhe pediram para fazer "golden shower" (a prática de urinar durante o sexo). "Até me pediram pra fazer isso."

João Pedro questionou. "Fazer o quê?"

Xixi na cara da pessoa. Camilla

Trisal

No Bate-Papo com o Eliminado, Diogo foi perguntado quem escolheria para fazer um 'trisal' com ele a Aline. O ator escolheu Vitória Strada.

Na casa, a atriz já havia brincado com a situação. Em uma conversa com Aline e Diogo, Vitória brincou que aceitaria ser a terceira parte caso eles aceitassem.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas