Tons terrosos e muito brilho no desfile de Giorgio Armani em Milão

MILÃO (Reuters) - O estilista italiano Giorgio Armani escolheu tons terrosos para sua última coleção de moda feminina na Milan Fashion Week neste domingo, adicionando ainda muito brilho às roupas de noite deslumbrantes.

O veterano de 90 anos, cuja linha outono/inverno 2025 se chamava “Roots”, abriu o desfile com jaquetas e tops dourados, arenosos, bege e cinza, e calças largas ou de seda.

Armani optou por tons mais escuros – verde, marrom e azul – para uma variedade de casacos, vestidos, tops, calças e malhas elegantes. Muitas calças e jaquetas de veludo, a maioria com golas redondas, tomaram conta da passarela.

“Para Giorgio Armani, cada coleção é um retorno às suas raízes”, afirmam as notas sobre o evento. "Nesta estação, as roupas assumem tons vulcânicos e brilhos minerais da terra queimada pelo sol, reafirmando sua pureza ancestral."

Para a noite, as modelos usaram jaquetas, vestidos e tops cinza claro e escuro combinados com saias que brilhavam com lantejoulas brilhantes. Alguns dos tops bordados foram combinados com calças transparentes.

Os acessórios incluíam bonés, cintos grossos e colares. As modelos usavam botas rasteiras.

Armani realizou o desfile de sua segunda linha, Emporio Armani, na quinta-feira.