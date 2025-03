Sisters pedem show de Belo e resposta de Gracyanne Barbosa surpreende

Durante uma conversa descontraída na área externa do BBB 25, neste sábado, 1º, as sisters relembraram o show de Luísa Sonza na festa da noite anterior e começaram a listar os artistas que gostariam de ver no palco do reality.

Daniele Hypolito mencionou Belo, e a reação de Gracyanne Barbosa, ex-mulher do cantor, surpreendeu. "Eu também queria. Eu queria mais que vocês", disse Gracyanne, arrancando risadas das colegas.

Thamiris entrou na brincadeira, sugerindo que a influenciadora passaria o show inteiro chorando. "Lógico que não, porque eu não ia dar esse mole de chorar na cara dele. Ia ficar bonita", respondeu a musa fitness.

Belo e Gracyanne foram casados por 16 anos e anunciaram a separação em abril de 2024. Na casa, a sister não esconde o carinho que sente pelo cantor.