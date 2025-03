Selton Mello diverte seguidores ao tentar 'arrume-se comigo' antes do Oscar

Selton Mello, 52, decidiu usar o Instagram para mostrar sua preparação para o Oscar quase em tempo real. O ator, uma das estrelas de "Ainda Estou Aqui", compartilhou um vídeo pedindo opiniões sobre qual é o melhor jeito de postar seus bastidores e ganhou comentários de dezenas de famosos.

Salve, amigos, me arrumando. Não sei fazer o negócio do arrume-se comigo, nem sei o que é isso direito. Pergunta, enquete: é pra eu ir gravando videozinhos, depois fazer uma edição maneira e soltar, ou é pra eu fazer assim: 'gravou, soltou, gravou, soltou'? Me diga lá.

Em resposta à "enquete", muitos famosos deixaram claro que estão ansiosos e pediram que Selton compartilhe tudo o mais rápido possível. "Gravou soltou, por favor, queremos também imagens aéreas, por gentileza", brincou Tatá Werneck.

"Faz ao vivo! Faz selfie, faz vídeo, dá stories", pediu Ivete Sangalo. "Solta o dedo nessa bagaça, gravou, postou", opinou Bruna Marquezine, que deve ter seu desejo atendido por Selton: "Fechado Musianny", respondeu ele.

"Ainda Estou Aqui" foi indicado a três categorias no Oscar: Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (com Fernanda Torres) e Melhor Filme.

A cerimônia acontece na noite desse domingo, a partir das 21h (no horário de Brasília), no Dolby Theatre, em Los Angeles.