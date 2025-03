São Paulo tem visita guiada ao túmulo de Eunice Paiva neste domingo de Oscar

Neste domingo, 2, enquanto Hollywood celebra o Oscar, o Cemitério Araçá, em São Paulo, recebe uma edição especial do projeto "Araçá e Suas Vozes". A atividade propõe uma visita mediada ao túmulo de Eunice Paiva, destacando sua trajetória e o impacto da ditadura militar no Brasil.

Marcado para as 10h, a proposta retrata o passado e a cultura da cidade por meio de personalidades sepultadas no local. A homenagem ocorre no mesmo dia em que o filme Ainda Estou Aqui concorre a três estatuetas na premiação. O longa retrata a história de Eunice (Fernanda Torres) e sua família durante o regime militar.

Eunice Paiva, casada com o ex-deputado Rubens Paiva - morto pelo regime em 1971 -, tornou-se um símbolo da resistência contra a repressão. Além de enfrentar a perseguição política, destacou-se como advogada na defesa dos direitos indígenas, construindo um legado que segue relevante até os dias de hoje.