Rec-Beat consagra Caranguejo do Trap como ícone de nova onda musical de PE

Na estreia do Rec-Beat 2025, o Cais da Alfândega, no Recife, foi palco de uma noite de sábado (1) efervescente, onde tradição e inovação se encontraram para oferecer um espetáculo inusitado e marcante. O festival, que já vem sendo celebrado como uma revolução na programação do Carnaval pernambucano, mostrou, desde cedo, seu compromisso com a ousadia e a diversidade musical.

O que aconteceu

O jovem trapper Mago de Tarso foi o primeiro a chamar atenção. Inspirado na revolução sonora de Chico Science e da turma do manguebeat, o artista encantou o público ao misturar elementos do trap com maracatu e outros ritmos regionais.

Show de Mago de Tarso com o Caranguejo do Trap projetado no telão no Rec-Beat 2025 Imagem: Divulgação

A plateia, composta por jovens de todas as idades —crianças de 10 anos aos descolados trintões—, vibrou com cada batida. O Caranguejo do Trap, símbolo do artista, acabou aclamado como símbolo da nova onda musical que agita o Recife.

Outro destaque marcante da noite foi Crizin da Z.O., que veio diretamente do underground para reforçar a ousada curadoria do Rec-Beat. Com uma mistura eletrizante de rap, punk, samba e música eletrônica, o grupo entortou forte a plateia carnavalesca. Para Crizinn, o show foi considerado o auge da carreira deles até o momento.

Crizin da Z.O. fez um show marcante no Rec-Beat, no sábado (1), no Recife Imagem: Divugação

Encerrando a noite, o hypado Yago O Próprio subiu ao palco para uma apresentação que conquistou a galera. Em meio a muita animação do público recifense, o artista também celebrou seu aniversário, transformando o momento em uma festa única.

O hypado Yago O Próprio em show no Rec-Beat no sábado (1) Imagem: Divulgação

Com uma programação que vai se estender deste domingo (2) até terça-feira de Carnaval, o Rec-Beat 2025 reafirma seu papel como catalisador de experiências inovadoras e vibrantes na cena musical pernambucana. A ousadia e a mistura de ritmos que marcaram essa primeira noite já deixam claro que o festival promete seguir surpreendendo.

O show de Yudith Rojas e Niccole Meza no Rec-Beat 2025 Imagem: Divugação

* Toca UOL está no Carnaval do Recife a convite do Festival Rec-Beat.